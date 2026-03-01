Đóng

Mỹ - Israel tấn công Iran: Hệ thống tình báo hoạt động thế nào?

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump khẳng định hệ thống tình báo siêu tinh vi đã theo dõi sát sao mọi di biến động của giới lãnh đạo Iran trước khi phát động cuộc tấn công.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới