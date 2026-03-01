ĐH Ngoại thương phát động cuộc thi khởi nghiệp sinh viên toàn quốc mùa thứ 21

(VTC News) -

“Khởi nghiệp cùng Kawai” là cuộc thi khởi nghiệp dành cho thanh niên từ 18-25 tuổi trên toàn quốc và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, được tổ chức thường niên từ năm 2006 dưới sự tài trợ của Quỹ học bổng Kawai (Nhật Bản).

Trải qua 21 năm, chương trình được ghi nhận là một trong những sân chơi khởi nghiệp quy mô lớn tại miền Bắc, không chỉ là nơi ươm mầm cho những khát vọng khởi nghiệp mà còn góp phần nâng tầm mối quan hệ hợp tác 50 năm giữa Việt Nam và Nhật Bản, với lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cầu nối chiến lược.

Các đại biểu chính thức Phát động cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2026.

Buổi phát động cuộc thi năm nay có sự góp mặt của những khách mời gắn bó với Khởi nghiệp cùng Kawai trên chặng đường phát triển, mang đến góc nhìn sâu sắc về tác động mà cuộc thi tạo ra.

Anh Trần Đặng Kim Nguyên - Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2025 đã chia sẻ: "20 năm qua, quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai đều có tinh thần chung “Người thật việc thật” - luôn đưa ra những ý tưởng khả thi không chỉ là trên giấy mà còn xắn tay hiện thực hoá vào đời sống hằng ngày."

Phát biểu tại sự kiện, anh Trần Đặng Kim Nguyên – Quán quân “Khởi nghiệp cùng Kawai 2025” cho rằng điểm chung của các đội thi thành công là tinh thần “người thật, việc thật”, tập trung vào tính khả thi và triển khai thực tế thay vì chỉ dừng ở ý tưởng trên giấy.

Với thông điệp “Khởi nghiệp là hành trình dấn thân đầy bản lĩnh, nơi mỗi Startup phải bứt phá khỏi lớp vỏ an toàn, tái tạo bản thân và kiến tạo những giá trị có sức lan tỏa, thúc đẩy hệ sinh thái chuyển mình trong thời đại đổi mới toàn cầu”, cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục sứ mệnh khơi nguồn những ý tưởng táo bạo mang tính dẫn dắt góp phần giúp hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam sẵn sàng tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Năm nay, cuộc thi mang thông điệp khuyến khích tinh thần dấn thân, đổi mới và kiến tạo giá trị bền vững trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại diện Đoàn Trường Đại học Ngoại thương, thầy Đoàn Anh Tuấn – Bí thư Đoàn trường, đánh giá cao những bước tiến mạnh mẽ của cuộc thi trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng rằng: "Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai mùa thứ 21 năm 2026 sẽ tiếp tục mở rộng độ phủ, thu hút thí sinh trên phạm vi toàn quốc và vươn rộng toàn cầu".

Thầy Đoàn Anh Tuấn - Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc buổi phát động.

Với mục tiêu đề cao những giá trị thực tiễn, bạn Ngô Trí Nguyên - Chủ tịch CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai - Trường Đại học Ngoại thương khẳng định, đến với chương trình Khởi nghiệp cùng Kawai 2026, CLB đặt ra một mục tiêu lớn nhất là “Phát triển” cùng ba trụ cột giá trị cốt lõi: Kiến thức, Kinh nghiệm, Trải nghiệm.

"Mục tiêu này hướng tới việc nâng tầm hành trình khám phá khởi nghiệp, đảm bảo sau cuộc thi, mỗi cá nhân hay startup tham gia đều đạt được sự phát triển chuyên môn cũng như tiến xa hơn trên chặng đường của mình", Nguyên nói.

Toàn cảnh chương trình.

“Khởi nghiệp cùng Kawai 2026” diễn ra trong 5 tháng, gồm 3 vòng: Vòng 1 (28/2 – 8/4): Lựa chọn Top 30 đội thi tham gia giai đoạn ươm tạo, đào tạo và phỏng vấn trực tiếp, trước khi chọn Top 10. Vòng 2 (8/4 – 31/5): Top 10 tiếp tục tham gia chuỗi đào tạo chuyên sâu, pitching và hội chợ kết nối khởi nghiệp, chọn ra Top 5. Vòng 3 (31/5 – 4/7): Top 5 được hỗ trợ truyền thông, kết nối và phát triển sản phẩm trước Đêm Chung kết, Demo Day và Business Tour.

Ban Tổ chức cho biết, cổng “Profile Kết nối – Khởi nghiệp” sẽ mở từ ngày 2/3 nhằm hỗ trợ thí sinh tìm kiếm đồng đội phù hợp. Vòng 1 chính thức nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 5/3.

Với quy mô tổ chức thường niên, mạng lưới đối tác rộng và hệ thống đào tạo thực chiến, “Khởi nghiệp cùng Kawai 2026” tiếp tục hướng tới mục tiêu phát hiện, ươm tạo và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp tiềm năng của người trẻ trong giai đoạn mới.

Đường đua đã thiết lập, đội ngũ chương trình sẵn sàng chào đón những đề án kinh doanh táo bạo và những khát vọng khởi nghiệp tiềm năng nhất sẽ ghi danh tại mùa giải năm nay.