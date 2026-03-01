+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Ai sẽ kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei?
(VTC News) -
Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã lên kế hoạch cho quá trình chuyển giao quyền lực trong trường hợp ông qua đời.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Ai sẽ kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei?
11:08 01/03/2026
VTC NEWS TV
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời trở rét
11:05 01/03/2026
Thời tiết
TP Huế thống nhất thôi giới thiệu Giám đốc Sở NN&MT ứng cử đại biểu HĐND
10:59 01/03/2026
Tin nóng
Lại Lý Huynh tiết lộ bí quyết vào chung kết giải cờ tướng hàng đầu Trung Quốc
10:58 01/03/2026
Thể thao
'Cú tạt đầu' kinh hoàng trên Vành đai 3: Tài xế không khác gì kẻ sát nhân
10:53 01/03/2026
VTC NEWS TV
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, ai sẽ kế nhiệm?
10:40 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran thề báo thù, tuyên bố sớm thực hiện 'chiến dịch tấn công tàn khốc'
10:36 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Nam ca sĩ Việt mất giọng 2 năm, bất lực cầu cứu khán giả
10:29 01/03/2026
Sao Việt
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày
10:19 01/03/2026
VTC NEWS TV
Tài xế tạt đầu làm 3 người suýt chết dưới xe container không khác gì kẻ sát nhân
10:18 01/03/2026
Ý kiến
Các học giả hàng đầu Mỹ nhận định gì về cuộc tấn công Hoa Kỳ nhằm vào Iran?
10:10 01/03/2026
Tư liệu
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là ai, tại sao bị Mỹ - Israel ám sát?
09:51 01/03/2026
Tư liệu
Tranh cãi dữ dội quanh tập tục phụ nữ không được tế tổ ở Trung Quốc
09:48 01/03/2026
Chuyện bốn phương
Lãnh tụ Iran Khamenei đã thiệt mạng, Tehran dồn dập trả đũa
09:42 01/03/2026
VTC NEWS TV
Khách du lịch đến Ninh Bình tăng hơn 80%, thu gần 6.000 tỷ đồng đầu năm
09:27 01/03/2026
Du Lịch
6 hành tinh cùng xuất hiện trong 'cuộc diễu hành' hiếm có
09:24 01/03/2026
Khoa học - Công nghệ
Tuyển sinh Sư phạm 2026: Chỉ xét 5 nguyện vọng đầu, không thể 'xếp sau'
09:11 01/03/2026
Tuyển sinh
Diện mạo mới của đoạn đường từng chi chít ‘ổ voi, ổ gà’ ở Hà Nội
09:00 01/03/2026
Tin nóng
Iran tấn công dữ dội loạt căn cứ Mỹ, nhiều nước vùng Vịnh dồn dập ứng phó
08:58 01/03/2026
VTC NEWS TV
Công nghệ 1/3: Máy tạo nước trên sa mạc, camera chỉ chụp chó
08:56 01/03/2026
Khoa học - Công nghệ
Truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng
08:41 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Cách giúp cơ thể nhanh hết nồng độ cồn
08:40 01/03/2026
Tư vấn
Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 3/2026
08:36 01/03/2026
Thị trường
Xử lý 18 thanh thiếu niên mang hung khí chạy xe lạng lách, gây rối ở Nghệ An
08:31 01/03/2026
Bản tin 113
Truyền thông Iran đưa tin con gái, cháu trai lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng
08:26 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Ca khúc nhạc Việt nào vừa chạm mốc 1 tỷ view sau hơn 1 tháng phát hành?
08:21 01/03/2026
Ca Nhạc
Toàn cảnh ngành bán dẫn Trung Quốc và tham vọng soán ngôi phương Tây
08:00 01/03/2026
VTC NEWS TV
Mỹ - Israel tấn công Iran: Lãnh tụ tối cao Khamenei bị ám sát, Iran phóng tên lửa trả đũa
07:43 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Không còn tranh cãi trên sân pickleball: AI sắp thay người hô bóng 'in hay out'
07:40 01/03/2026
Hậu trường
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giúp cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thế nào?
07:16 01/03/2026
Bản tin 113