Không còn tranh cãi trên sân pickleball: AI sắp thay người hô bóng 'in hay out'

Pickleball chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức sắp được đưa vào làm “trọng tài điện tử”, thay thế con người trong những tình huống gây tranh cãi nhất: hô bóng trong hay ngoài sân. Công nghệ dự kiến được áp dụng tại các giải đấu lớn thuộc PPA Tour và Major League Pickleball (MLP) từ năm 2026.

Khi mức tiền thưởng ngày càng phụ thuộc vào thành tích và sự cạnh tranh ở cấp độ chuyên nghiệp trở nên khốc liệt hơn, các tranh cãi liên quan đến quyết định trọng tài, thậm chí gian lận có chủ ý cũng bắt đầu gia tăng. Vì vậy, Pickleball Inc. đã công bố hợp tác với công ty công nghệ thể thao PlayReplay, nhằm triển khai hệ thống hô bóng trong/ngoài tự động và phân tích hiệu suất thi đấu bằng AI. Theo thỏa thuận, Pickleball Inc. trở thành đơn vị phân phối độc quyền công nghệ này cho môn pickleball.

Thỏa thuận này được xem là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của bộ môn pickleball, khi Pickleball Inc. đẩy mạnh việc đưa công nghệ hiện đại vào mọi cấp độ thi đấu: từ các giải chuyên nghiệp như PPA Tour và Major League Pickleball (MLP) cho đến các câu lạc bộ và sân chơi công cộng trên khắp nước Mỹ.

AI sắp thay thế con người phán quyết những tình huống tranh cãi trên sân. (Nguồn: Pickleball)

Trước đây tại PPA Tour, các tình huống bóng trong hay ngoài sân chủ yếu do chính vận động viên tự xác nhận. Trọng tài chỉ can thiệp khi họ quan sát rõ ràng và đủ cơ sở đưa ra quyết định. Ở các trận đấu căng thẳng, đặc biệt tại cấp độ chuyên nghiệp, những tình huống sát vạch thường dẫn đến tranh luận kéo dài, thậm chí làm gián đoạn nhịp độ thi đấu.

Hệ thống vận hành bằng thiếp lập nhỏ gọn gồm bốn camera nhỏ gọn được gắn trên cột lưới, thiết kế tối giản để không gây vướng víu và gần như không bị người chơi hay khán giả chú ý. Các camera hoạt động theo thời gian thực, liên tục theo dõi và phát hiện những tình huống như bóng ra ngoài, chạm vạch hay phạm lỗi khu vực cấm với độ chính xác rất cao.

Ngay sau mỗi tình huống, hệ thống còn có thể phát thông báo trực tiếp trên sân, tái hiện âm thanh “OUT” quen thuộc giống các trận quần vợt chuyên nghiệp.

Hệ thống được thiết kế với hai chế độ hoạt động khác nhau. Ở Review Mode, vận động viên có thể yêu cầu xem lại tình huống thông qua hình ảnh mô phỏng để kiểm chứng quyết định. Trong khi đó, Live Mode cho phép AI tự động đưa ra phán quyết ngay lập tức. Điểm thú vị là giọng thông báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, từ giọng tiêu chuẩn đến những hiệu ứng độc đáo nhằm tăng trải nghiệm giải trí cho khán giả.

Hệ thống được thiết kế tối giản để không gây vướng víu và gần như không khiến người chơi hay khán giả chú ý. (Nguồn: Pickleball)

Các camera còn thu thập dữ liệu chi tiết của trận đấu như tốc độ bóng, độ xoáy, vị trí rơi bóng và loại cú đánh. AI sau đó phân tích toàn bộ thông tin để giúp người chơi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và sự tiến bộ theo thời gian.

Đến nay, hệ thống đã xử lý hơn 100 triệu tình huống hô bóng từ hơn 250.000 trận đấu trong các môn thể thao dùng vợt, tạo nên một kho dữ liệu khổng lồ giúp tiếp tục nâng cao độ chính xác của hệ thống AI.

Theo ông Hans Lundstam, CEO kiêm đồng sáng lập PlayReplay, mục tiêu quan trọng nhất là hạn chế tối đa sai sót do con người gây ra.

“Chúng tôi muốn loại bỏ áp lực và tranh cãi trong công tác trọng tài. Chúng tôi rất hào hứng khi có thể mang sự minh bạch và công bằng đến với môn pickleball”, ông nói.

Dù trước mắt hệ thống sẽ được triển khai chỉ ở các giải đấu lớn, tham vọng của Pickleball Inc. còn lớn hơn thế: đưa công nghệ chuyên nghiệp đến cả người chơi nghiệp dư.

Trong tương lai, các câu lạc bộ và sân pickleball công cộng cũng có thể trang bị hệ thống camera nhỏ gọn mà không làm ảnh hưởng đến quá trình thi đấu. Nhờ đó, người chơi nghiệp dư có thể xem lại trận đấu của mình, theo dõi sự tiến bộ và tập luyện dựa trên dữ liệu phân tích tương tự như các vận động viên chuyên nghiệp.