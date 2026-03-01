Xiaomi 17 series: Vòng xoay vật lý tái hiện trải nghiệm máy ảnh chuyên nghiệp

(VTC News) -

Xiaomi 17 nhỏ gọn, cấu hình mạnh

Ở phân khúc tiêu chuẩn, Xiaomi 17 hướng tới sự cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn và hiệu suất vận hành.

Thiết bị sở hữu màn hình OLED kích thước 6,3 inch, độ phân giải 1,5K cùng độ sáng tối đa 3.500 nits, tần số quét LTPO 1–120Hz, nặng khoảng 191g.

Các model ra mắt lần này dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm.

Xiaomi 17 bản tiêu chuẩn.

Điểm nhấn của phiên bản này nằm ở viên pin dung lượng lớn 6.330 mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh 100W, một thông số ấn tượng so với độ dày thân máy chỉ khoảng 8mm.

Về khả năng ghi hình, máy sử dụng cụm ba ống kính cùng độ phân giải 50 megapixel (MP), trong đó ống kính chính dùng cảm biến Light Fusion 950 hỗ trợ chống rung quang học, có khả năng quay tối đa 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision.

Các thấu kính bổ trợ cho phép người dùng chụp ảnh góc rộng 102 độ hoặc chụp cận cảnh (macro) ở khoảng cách tối thiểu 10cm, đáp ứng tốt các nhu cầu tác nghiệp cơ bản hàng ngày.

Bản Ultra sở hữu camera 200MP

Với phiên bản Xiaomi 17 Ultra, nhà sản xuất tập trung tối ưu hóa các thông số phần cứng để hỗ trợ tối đa cho việc sáng tạo nội dung hình ảnh.

Phiên bản Ultra có độ dày 8,29mm, trang bị kính cường lực Xiaomi Shield Glass 3.0. Máy trang bị màn hình 6,9 inch sử dụng công nghệ LPTO với tần số quét 120hz, hiển thị tới 68 tỷ màu, cho độ sáng tối đa đạt 3.500 nits, tương thích chuẩn hình ảnh HDR10+ hay Dobly Vision

Phiên bản Ultra gây chú ý với cảm biến chính kích thước 1 inch và ống kính tiềm vọng có độ phân giải lên đến 200 megapixel.

Hệ thống quang học trên bản Ultra được đầu tư mạnh mẽ với cảm biến chính kích thước 1 inch, cho phép thu nhận ánh sáng và xử lý nhiễu hạt tốt hơn trong môi trường tối.

Khác với các dòng máy có tiêu cự cố định, hệ thống thấu kính bên trong cụm máy ảnh này có khả năng di chuyển vật lý để thay đổi tiêu cự từ 75mm đến 100mm, hỗ trợ zoom tối đa tương đương 400mm.

Điều này giúp thiết bị duy trì độ chi tiết tối đa và chất lượng điểm ảnh đồng nhất tại mọi khoảng cách trong dải thu phóng, thay vì phải sử dụng thuật toán bù đắp kỹ thuật số.

Máy hỗ trợ quay 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES.

Dù công suất sạc có dây dừng lại ở mức 90W, thấp hơn bản tiêu chuẩn, nhưng máy lại sở hữu viên pin 6.800 mAh và khả năng sạc ngược cho thiết bị khác với công suất 22,5W.

Leica Leitz Phone

Đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là phiên bản đặc biệt mang tên Leica Leitz Phone.

Đây là thiết bị có mức giá cao nhất, tiệm cận ngưỡng 50 triệu đồng, nhờ sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng của bản Ultra và các chi tiết chế tác riêng biệt.

Thay vì phụ thuộc vào các thanh trượt trên màn hình cảm ứng, người dùng có thể điều chỉnh trực tiếp tiêu cự, độ mở ống kính hoặc bù trừ độ sáng thông qua thao tác xoay cơ học trên Leica Camera Ring.

Vòng điều khiển cơ học bao quanh cụm máy ảnh cho phép người dùng tùy chỉnh trực tiếp các thông số kỹ thuật như tiêu cự và tốc độ màn trập.

Vòng xoay này được chế tác từ kim loại với các rãnh răng cưa siêu nhỏ, tạo độ bám và phản hồi lực chính xác trong từng nấc xoay, tái hiện tiếng động cơ học đặc trưng của dòng máy ảnh Leica M-Series huyền thoại.

Bên cạnh phần cứng, thiết bị còn tích hợp chế độ chuyên biệt mang tên Leica Essential. Chế độ này cung cấp hai phong cách hình ảnh mô phỏng dòng máy Leica M3 và Leica M9, được phát triển dựa trên việc phân tích dữ liệu hình ảnh thực tế từ các dòng máy phim và máy số đời đầu của hãng máy ảnh Đức.

Với mức giá tiệm cận 50 triệu đồng,Leica Leitz Phone mang đến cảm giác vận hành thủ công, đề cao sự kết nối giữa người dùng và máy qua xúc giác, mang lại trải nghiệm cầm nắm, cảm xúc chụp ảnh của một chiếc máy ảnh cao cấp.