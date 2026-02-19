Hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi Home: Công nghệ của tương lai

(VTC News) -

Năm 2025, Xiaomi khởi đầu hành trình mới khi mở rộng và phát triển hệ sinh thái gia dụng thông minh Mijia ra quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, Xiaomi cùng lúc giới thiệu bốn sản phẩm chủ đạo: Điều hòa, Tủ lạnh, Máy giặt sấy và Máy lọc không khí. Các sản phẩm này tích hợp công nghệ AI và sở hữu khả năng kết nối liền mạch thông qua ứng dụng Xiaomi Home.

Dòng sản phẩm Mijia minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Xiaomi trong việc hiện thực hóa ý tưởng về một ngôi nhà thông minh trọn vẹn, nơi mọi thiết bị có thể kết nối và tương tác thông minh, chủ động.

Ngôi nhà của kết nối

Điểm đột phá của dòng sản phẩm Mijia nằm ở khả năng tạo lập các chuỗi tương tác tự động, biến không gian sống từ nhiều thiết bị đơn lẻ thành một thể thống nhất.

Với chứng nhận hiệu suất tiết kiệm điện 5 sao, Điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter giúp tối ưu hóa chi phí năng lượng. Kết hợp cùng máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 với 5 lớp lọc tiên tiến cùng khả năng loại bỏ hiệu quả bụi mịn, vi khuẩn, virus và các mùi khó chịu, bầu không khí trong ngôi nhà luôn trong lành và mát mẻ.

Bên cạnh đó, máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg còn gây ấn tượng với kích thước lồng giặt lớn cùng khả năng làm sạch và diệt khuẩn vượt trội. Đối với tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L, công nghệ bảo quản thực phẩm bằng ion bạc Ag⁺ và ngăn đông mềm i-Fresh giúp lưu giữ trọn vẹn dinh dưỡng và độ tươi ngon của thực phẩm.

Ứng dụng Xiaomi Home đóng vai trò “bộ não trung tâm" của ngôi nhà, kết nối thiết bị trong hệ sinh thái liền mạch. Giao diện thân thiện cho phép người dùng dễ dàng sử dụng để điều chỉnh chế độ hoạt động và thiết lập các kịch bản thông minh theo ý muốn. Đây chính là nền tảng then chốt đảm bảo sự ổn định và đồng bộ cho trải nghiệm nhà thông minh toàn diện.

AI kiến tạo không gian sống của tương lai

Trí tuệ nhân tạo trong các thiết bị gia dụng Mijia không đơn thuần là những tính năng rời rạc, mà đóng vai trò như một hệ thống tư duy tổng thể có khả năng học hỏi và thích ứng mạnh mẽ.Hệ thống này liên tục phân tích dữ liệu của người dùng để ghi nhớ từng thói quen sử dụng của gia đình, từ đó tự động đề xuất những thiết lập tối ưu.

Chẳng hạn, trên điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter, AI tập trung vào việc tối ưu hóa năng lượng để đạt hiệu quả tiết kiệm tối đa. Hơn thế nữa, mọi thiết bị gia dụng Mijia đều có thể được nâng cấp phần mềm (OTA) từ xa, liên tục bổ sung các tính năng thông minh mới, đảm bảo không bị lạc hậu theo thời gian.

Giải pháp mang đến cuộc sống tiện nghi bền vững

Phản hồi tích cực từ thị trường Việt Nam đối với dòng sản phẩm Mijia cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp nhà thông minh thiết thực, mang tính kết nối và có giá trị lâu dài.

Với sự đột phá công nghệ trong năm qua, hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi Home chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở thành tựu hiện tại, mà còn mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Từng nỗ lực chuyển mình của Xiaomi là lời khẳng định cho tầm nhìn và hướng đi chiến lược của thương hiệu.

Bộ tứ sản phẩm Mijia mới ra mắt chỉ là bước đi đầu tiên trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái rộng mở, hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian sống tiện nghi, thông minh và bền vững cho mọi gia đình Việt.