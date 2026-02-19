Sứ mệnh của doanh nhân là kiến tạo thương hiệu quốc gia hùng cường

(VTC News) -

Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sôi động như năm 2025, khi liên tiếp đón loạt chính sách tác động trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân với Nghị quyết 68. Các doanh nhân cho rằng họ coi đó là phần thưởng, một sự ghi nhận rõ ràng những đóng góp "đầu đàn" trong sự phát triển của đất nước.

Kiến tạo thương hiệu quốc gia hùng cường

Kinh doanh từ trước khi đất nước đổi mới, trước khi Luật Doanh nghiệp ra đời, doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, cho hay 46 năm ông đi qua biết bao thăng trầm, đổi thay của đất nước, bao biến động của nền kinh tế. Nghị quyết 68 ra đời năm 2025 là một quyết sách mang tầm chiến lược của chiến lược, là động lực của nền kinh tế phát triển.

Ở giai đoạn nào, các doanh nghiệp tư nhân cũng luôn tiên phong, đi đầu trong xây dựng, phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước.

Vị doanh nhân gần 50 năm lăn lộn trên thương trường cho rằng, Nghị quyết 68 còn là một quyết sách tinh tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược khi được ban hành ngay thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, khi kinh tế toàn cầu không ngừng biến động với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Bởi giữa biến động, doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển chính là tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách, hay nói cách khác là “nuôi dưỡng doanh nghiệp” để tạo nguồn thu bền vững, đóng góp bền vững cho đất nước.

Theo nhà sáng lập TTC, đất nước có gần một triệu doanh nghiệp hoạt động, kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá - là khu vực có đóng góp lớn nhất, chiếm tỷ trọng khoảng 50% GDP.

"Được khẳng định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tự chủ bền vững, được khẳng định doanh nhân Việt Nam là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” trong thời kỳ mới, chính là nguồn động viên rất lớn cho đội ngũ doanh nhân. Từ đây, tinh thần dân tộc, trách nhiệm với đất nước của đội ngũ doanh nhân càng được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Thành nói.

Nhưng ở thời kỳ nào, doanh nhân cũng luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh của mình, là mong muốn phát triển doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động, hỗ trợ cộng đồng, làm giàu cho bản thân và đóng góp đất nước.

Doanh nhân Đặng Văn Thành.

Bản thân ông và nhóm doanh nhân đi trước luôn đặt sứ mệnh của doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm quốc gia.

Trong hơn 20 năm qua, ngoài điều hành doanh nghiệp, ông đã dành thời gian đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị - điều hành, để truyền cảm hứng kinh doanh tự chủ cho lớp doanh nhân kế cận, đội ngũ quản lý, nhất là các doanh nhân trẻ, startup.

“Sứ mệnh cao nhất của doanh nhân chính là đóng góp cho đất nước. Khi doanh nhân làm tốt, không chỉ tạo nên giá trị kinh tế, mà còn xây dựng được thương hiệu cá nhân uy tín. Nhiều thương hiệu cá nhân uy tín sẽ góp phần tạo nên những thương hiệu sản phẩm chất lượng. Khi có nhiều sản phẩm chất lượng sẽ hình thành các doanh nghiệp mạnh. Và chính doanh nghiệp mạnh là nền tảng để kiến tạo thương hiệu quốc gia hùng cường”, doanh nhân Đặng Văn Thành khẳng định.

Giấc mơ doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch HĐQT MoMo, chia sẻ mình là một cán bộ Nhà nước, ra khởi nghiệp, làm kinh tế tư nhân hơn 30 năm, với khát vọng xây dựng doanh nghiệp mạnh ở lĩnh vực fintech. Bây giờ kinh tế tư nhân được khẳng định, ông rất hạnh phúc, tự hào và tự coi đó cũng là một phần đóng góp của mình trong sự phát triển của đất nước.

Từ Nghị quyết 68, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm lớn của TP.HCM từ đây có sự tham gia chủ đạo của khối kinh tế tư nhân. (Ảnh minh họa)

Điều khiến ông thấy tự tin là cơ chế xin cho được xóa bỏ, doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm; nhóm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có điều kiện phát triển mạnh, có động lực dẫn dắt đội ngũ phát triển bằng trí tuệ, công nghệ.

Còn với doanh nhân Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc Đầu tư Tập đoàn Nam Long, chia sẻ khát vọng của một doanh nghiệp là xây dựng doanh nghiệp lớn, trưởng thành. Cách đây 10 năm, Nam Long bước ra khỏi thị trường Việt Nam để tìm nhà đầu tư, huy động vốn. Hiện khoảng 50% các dự án của doanh nghiệp đều có vốn đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài luôn đánh giá cao thị trường Việt Nam, mong muốn cơ chế minh bạch để cùng đồng hành lâu dài.

2026 với nhiều doanh nghiệp cũng là năm khởi đầu cho hành trình 5 năm phát triển 2026-2030 với nhiều nhiều sức bật mới.

Doanh nhân Phan Minh Thông, nhà sáng lập tập đoàn Phúc Sinh tin rằng khi doanh nghiệp tư nhân lần đầu tiên được nhìn nhận đúng vai trò - đây là một cú bùng nổ, mở hướng phát triển.

Theo ông Thông, trước đây để cạnh tranh với những công ty đa quốc gia trong cùng lĩnh vực xuất khẩu, cùng phân khúc thị trường, thì những doanh nghiệp tư nhân như doanh nghiệp ông phải xoay xở tận lực, vượt qua nhiều rào cản.

Bây giờ, doanh nghiệp tư nhân được tạo cơ hội phát huy hết khả năng, thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ông chắc chắn với khí thế này, trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ có những doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Ông Thông cũng cho rằng vai trò doanh nhân đã được khẳng định rõ ràng, như một lực lượng nòng cốt phát triển đất nước. Nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm kinh doanh đúng pháp luật, giữ vững đạo đức, lương tâm trong từng sản phẩm, dịch vụ mình làm ra. Bởi lợi nhuận đến rồi sẽ đi, nhưng giá trị thương hiệu, niềm tin của người tiêu dùng là thứ sẽ ở lại với doanh nhân và doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, ông Đặng Văn Thành nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế của đất nước phải đi đôi với tăng trưởng của doanh nghiệp, ấm no của người dân; doanh nghiệp giàu đất nước sẽ giàu. Đây cũng là chiến lược ông tập trung ráo riết.

“2025 với chúng tôi, với nhiều doanh nghiệp cũng là năm kết thúc chặng đường 5 năm phát triển 2021-2025, chuẩn bị cho chặng đường 5 năm kế tiếp 2026-2030 tiếp với thật nhiều háo hức, nhiều sức bật và tự tin", ông Đặng Văn Thành chia sẻ.