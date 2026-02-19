Điều tra nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ làm 10 người nhập viện

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông Lê Thế Hưng; trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là kẻ bị tình nghi liên quan vụ án.

Nghi can được phát hiện chết trong tư tế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải (phường Nghi Sơn).

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa quốc tế Hợp Lực. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án giết người để thực hiện điều tra theo quy định. Hiện các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra xử lý vụ án, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung cao nhất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.