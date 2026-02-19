Cận cảnh 5 hầm chui lớn giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các nút giao lớn ở Hà Nội. Để giảm áp lực giao thông, thành phố đã triển khai xây dựng các hầm chui, tách dòng phương tiện tại những điểm giao cắt quan trọng. Đến nay, Hà Nội đã đưa vào khai thác 5 hầm chui lớn.