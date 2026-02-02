(VTC News) -

Sáng nay 2/2, hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao An Phú (TP.HCM) được đưa vào khai thác, kết nối đường Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo thêm hướng lưu thông thuận lợi cho khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng lễ thông xe hầm chui nút giao An Phú.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), hầm chui HC1-02 kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ, nằm trong tổng thể dự án nút giao An Phú.

Hầm chui được thiết kế 2 chiều xe chạy, mỗi chiều gồm 2 làn, phục vụ lưu thông từ Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn) đi đường dẫn cao tốc và ngược lại.

Công trình có vận tốc thiết kế 50km/h, tĩnh không xe chạy trong hầm đạt 4,75m, đáp ứng yêu cầu khai thác cho nhiều loại phương tiện.

Khi đưa vào sử dụng, hầm chui giúp phương tiện từ Mai Chí Thọ đi thẳng ra đường dẫn cao tốc và ngược lại mà không phải đi lên mặt đường, chờ đèn tín hiệu tại nút giao An Phú như trước. Qua đó, thời gian di chuyển được rút ngắn, tình trạng ùn ứ giao thông được hạn chế.

Thông xe hầm chui nút giao An Phú, giảm áp lực điểm kẹt xe bậc nhất TP.HCM.

Dự án nút giao An Phú được triển khai từ năm 2022, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026, với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng.

Dự án gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống.

Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn tất, gồm hầm chui HC1-01, hầm chui HC1-02, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và cầu nhánh N2, trong đó hầm chui HC1-01 là hạng mục có chiều dài lớn nhất.

Đối với các hạng mục còn lại, nhánh cầu N3 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2026; các nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2026.

Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026, với điều kiện được bàn giao mặt bằng hơn 22.000m² trên đường Lương Định Của trong quý I/2026.

Theo Ban Giao thông, khi hoàn thành đồng bộ nhánh cầu N2 cùng hầm chui HC1-02, tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú - một trong những điểm kẹt xe lớn nhất TP.HCM - có thể giảm khoảng 80% trong thời gian tới, đặc biệt vào các dịp cao điểm.