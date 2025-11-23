Cầu Bình Triệu 1 thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ đông bắc TP.HCM

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, trong 9 tháng thi công, giao thông chỉ bị hạn chế ô tô khoảng 3 tháng; thời gian còn lại vẫn được duy trì bình thường. Công trình không chỉ hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch mà còn là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, được Bộ Xây dựng đánh giá cao.