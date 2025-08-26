TP.HCM cấm ô tô di chuyển lên cầu Bình Triệu 1: Giao thông khu vực này thế nào?

Trong khi đó, từ hướng đường Phạm Văn Đồng về Nguyễn Xí, lượng ô tô và xe máy dồn về quá lớn khiến dòng xe nối dài, chen chúc nhau để lên cầu Bình Triệu 2. Giao thông qua khu vực này ùn ứ. Để giảm áp lực, lực lượng chức năng tổ chức cho phương tiện đi 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2. Trong đó, một làn rộng 3,5 m được tách riêng dành cho ô tô từ trung tâm hướng ra ngã tư Bình Triệu, khiến hai làn còn lại phải gánh toàn bộ lưu lượng phương tiện đi vào nội đô.