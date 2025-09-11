Kẹt xe nghiêm trọng ở cầu Bình Triệu, Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra loạt giải pháp

(VTC News) -

Chiều 11/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin về tình trạng ùn tắc quanh cầu Bình Triệu 1 sau khi tổ chức điều chỉnh lưu thông phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu.

Theo ông Giang, tuần đầu tiên sau khi điều chỉnh giao thông, tình hình cơ bản ổn định. Tuy nhiên, từ tuần thứ hai trở đi đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng, đặc biệt tại khu vực vòng xoay dưới gầm cầu vượt.

Để giảm áp lực giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp như: đảo chiều lưu thông hẻm 153 Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh); điều chỉnh cấm ô tô hoặc hạn chế đi lại theo khung giờ tại đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13; lắp thêm trụ đèn tín hiệu tại giao lộ vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 nhằm điều tiết lượng phương tiện vào cầu Bình Triệu 2.

Sở cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công ban đêm, ban ngày dành mặt đường cho xe cộ đi lại; sửa chữa kịp thời các vị trí hư hỏng tại lối lên cầu Bình Triệu 2.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông được đề nghị điều chỉnh giờ xuất bến, tránh giờ cao điểm và hạn chế sử dụng tuyến Quốc lộ 13.

Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) đang thi công dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và cầu Bình Phước trên Quốc lộ 1. Công trình được khởi công từ quý I/2025, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Từ ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 bắt đầu được “kích nâng” toàn bộ kết cấu lên cao thêm 1,08 m, nhằm tăng tĩnh không, tạo điều kiện cho tàu thuyền đi lại thuận lợi trên sông Sài Gòn.