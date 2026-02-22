Nhồi 38 khách trên xe 28 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt 75 triệu đồng ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, chiều 22/2, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra xe khách BKS 22F-000.xx khi đang đi tại Km31, Quốc lộ 18 (địa phận tỉnh Bắc Ninh).

Thời điểm kiểm tra, xe do tài xế Đinh T.H (SN 1965, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển, đang chở 38 người trong khi theo đăng kiểm chỉ được phép chở 28 người, vượt quá 10 hành khách.

Hành khách trên xe ô tô BKS 22F-000.xx.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H (trụ sở tại Minh Xuân, Tuyên Quang).

Tổng mức xử phạt là 75 triệu đồng, trong đó tài xế bị phạt 15 triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/2 cũng tại Bắc Ninh, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra ô tô khách BKS 29F-012.xx do tài xế Nguyễn Mạnh H. (SN 1982, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) cầm lái. Xe có 20 giường nằm và 1 chỗ ngồi (tổng 21 chỗ) nhưng thực tế chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

CSGT Bắc Ninh lập biên bản xử phạt chiếc xe khách nhồi gấp đôi hành khách.

Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về lỗi "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với số tiền phạt 43,5 triệu đồng; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và chủ sở hữu phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở theo đăng kiểm, tránh vì lợi nhuận mà đánh đổi sự an toàn của hành khách.

Người dân khi phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông như chở quá số người, lạng lách, đánh võng… có thể phản ánh qua đường dây nóng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh: 0204.3.854.789 (24/24h) hoặc fanpage đơn vị để kịp thời xử lý.