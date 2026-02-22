Bắt khẩn cấp 2 cha con chủ quán cơm ở Vũng Tàu dùng xẻng đánh hành khách

(VTC News) -

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Công an TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi, con trai của Vũ) - cùng ngụ phường Vũng Tàu - để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của một số người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp đối với Vũ và Nghĩa. (Ảnh Công an TP.HCM)

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 21/2, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đối diện một quán ăn trên địa bàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô trước khu vực quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, căng thẳng leo thang dẫn đến xô xát.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, một số người đã sử dụng hung khí gồm xẻng cán gỗ, lưỡi sắt và dùng tay đánh, xô đẩy nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn.

Từ công tác truy xét, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977), Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000, ngụ phường Vũng Tàu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997) để làm rõ hành vi.

Video: Nhóm du khách bị rượt đánh ở phường Vũng Tàu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an Thành phố cũng khuyến cáo người dân, mọi mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, kinh doanh, giao thông hoặc quan hệ dân sự cần được giải quyết trên tinh thần bình tĩnh, thượng tôn pháp luật.

Việc sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau, gây rối nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hệ lụy lâu dài cho bản thân và gia đình.

Vũ Đặng Trần Quốc Vũ cùng tang vật gây án. (Ảnh Công an TP.HCM)

Lực lượng công an đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng bạo lực, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.