Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 23/2/2026 - XSHCM 23/2

XSHCM 23/2. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 23/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 23/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 23/2/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 23/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do 3 đài là Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do 4 đài là Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm có 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

