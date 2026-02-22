CSGT Thanh Hoá kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 3 tuổi sốt cao, co giật đi cấp cứu

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 47, tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) do Trung tá Nguyễn Minh Phong làm tổ trưởng vừa kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé sốt cao, co giật đi cấp cứu.

Theo đó,10h30 ngày 21/2, khi đang tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Lợi (phường Sầm Sơn) tổ công tác phát hiện ô tô khách 16 chỗ, biển kiểm soát 36H-07.400 do anh Phạm Hữu Lập (SN 1985 trú xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển di chuyển từ phường Hạc Thành về phường Sầm Sơn phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ. Anh Lập cho biết, trên xe khách có cháu T.G.P. (SN 2023, trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) đang trong tình trạng sốt cao, co giật, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu khẩn cấp.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé 3 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Xác định tính chất cấp bách của vụ việc, tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương sử dụng phương tiện chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phương tiện chở cháu bé di chuyển an toàn, kịp thời đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (phường Sầm Sơn) cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện đúng thời điểm, cháu T.G.P. qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và được xuất viện về chăm sóc tại nhà.

Gia đình cháu T.G.P. bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã kịp thời hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Hành động trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an.

Cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết, Đội An ninh hàng không vừa kịp thời trao trả một túi xách chứa nhiều giấy tờ quan trọng và tài sản có giá trị cho du khách quốc tế bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (TP Huế).

Cán bộ Đội An ninh hàng không Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Huế trao trả lại túi xách cho du khách quốc tịch Australia bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Theo đó, khoảng 0h35 ngày 19/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sảnh ga đến, lực lượng An ninh hàng không phát hiện và tiếp nhận một túi xách do hành khách bỏ quên. Qua kiểm tra, bên trong túi có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng, đặc biệt là các giấy tờ cần thiết đối với người nước ngoài khi lưu trú, du lịch tại Việt Nam.

Xác định đây là tài sản quan trọng, lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh thông tin chủ sở hữu. Sau quá trình rà soát, liên hệ, Công an TP Huế kết nối thành công với anh H.L. James (quốc tịch Australia) khi du khách này đang di chuyển tại Quảng Trị. Các thủ tục xác minh được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định trước khi bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chủ nhân.