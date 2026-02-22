Thách thức nào cho điện mặt trời ngoài không gian?

(VTC News) -

Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu, nhiều công nghệ mới đang được nghiên cứu để bổ sung cho hệ thống năng lượng tái tạo hiện nay.

Một trong những ý tưởng thu hút sự quan tâm của giới khoa học và các nhà hoạch định chính sách là điện mặt trời ngoài không gian - công nghệ được kỳ vọng có thể cung cấp nguồn điện sạch gần như liên tục và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Khái niệm này thường được gọi là Space-Based Solar Power (SBSP), đề xuất việc đặt các hệ thống thu năng lượng mặt trời trên quỹ đạo Trái Đất. Tại đây, các tấm pin có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời gần như liên tục, không bị gián đoạn bởi chu kỳ ngày - đêm, mây che hay các điều kiện thời tiết bất lợi như trên bề mặt Trái Đất.

Năng lượng thu được sau đó sẽ được truyền xuống mặt đất bằng vi sóng hoặc tia laser, rồi chuyển đổi thành điện năng để hòa vào lưới điện.

Lợi thế vượt trội

Các nguồn năng lượng tái tạo phổ biến hiện nay như điện gió và điện mặt trời đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, những nguồn này vẫn tồn tại hạn chế nhất định do phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Điện gió cần tốc độ gió ổn định, trong khi điện mặt trời chỉ hoạt động hiệu quả vào ban ngày và bị ảnh hưởng bởi mây hoặc thời tiết xấu.

Trong khi đó, hệ thống điện mặt trời ngoài không gian có thể thu năng lượng gần như 24 giờ mỗi ngày. Trên quỹ đạo cao, các vệ tinh năng lượng có thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời hơn 99% thời gian trong năm. Điều này cho phép SBSP hoạt động như một nguồn điện nền ổn định, tương tự các nhà máy nhiệt điện hoặc điện hạt nhân nhưng không phát thải khí nhà kính.

Chính vì vậy, nhiều nhà khoa học cho rằng công nghệ này có thể trở thành giải pháp quan trọng giúp thế giới đạt mục tiêu Net Zero vào giữa thế kỷ XXI, khi nhu cầu điện sạch tăng mạnh cùng quá trình điện khí hóa trong giao thông, công nghiệp và đời sống.

Trong vài năm trở lại đây, một số quốc gia đã bắt đầu đầu tư vào nghiên cứu điện mặt trời ngoài không gian. Các chương trình nghiên cứu tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đang thử nghiệm công nghệ truyền năng lượng từ vệ tinh xuống mặt đất thông qua sóng vi ba.

Các chuyên gia cho rằng nếu công nghệ này được triển khai ở quy mô lớn, hệ thống vệ tinh năng lượng có thể cung cấp lượng điện đáng kể cho lưới điện toàn cầu. Một số nghiên cứu thậm chí dự báo SBSP có thể trở thành một trong những nguồn điện tái tạo quan trọng trong nửa sau của thế kỷ XXI.

Ngoài khả năng cung cấp điện ổn định, công nghệ này còn có thể giảm áp lực về quỹ đất dành cho các trang trại điện mặt trời và điện gió trên mặt đất, vốn đang trở thành vấn đề tại nhiều quốc gia có mật độ dân cư cao.

Thách thức lớn về chi phí và công nghệ

Dù được đánh giá có tiềm năng lớn, điện mặt trời ngoài không gian vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và chưa thể triển khai thương mại trong thời gian ngắn. Một trong những thách thức lớn nhất là chi phí phóng và lắp đặt các hệ thống năng lượng khổng lồ trên quỹ đạo.

Các vệ tinh thu năng lượng cần có kích thước rất lớn để đạt hiệu suất kinh tế, đồng thời phải được lắp ráp trong không gian. Điều này đòi hỏi sự phát triển của các công nghệ mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Bên cạnh đó, việc truyền năng lượng từ quỹ đạo xuống Trái Đất cũng cần được kiểm chứng về hiệu suất, độ an toàn và tác động môi trường. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách truyền năng lượng bằng sóng vi ba với độ chính xác cao để bảo đảm nguồn điện được chuyển đến các trạm thu trên mặt đất mà không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái hay hệ thống viễn thông.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến quản lý không gian, rác vũ trụ và khung pháp lý quốc tế cũng là những yếu tố cần được giải quyết trước khi công nghệ này có thể được triển khai rộng rãi.

Điện mặt trời ngoài không gian có thể trở thành một phần quan trọng của hệ thống năng lượng tương lai

Mặc dù còn nhiều thách thức, nhiều chuyên gia cho rằng điện mặt trời ngoài không gian có thể trở thành một phần quan trọng của hệ thống năng lượng tương lai. Khi chi phí phóng vệ tinh giảm nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ, khả năng triển khai các dự án SBSP quy mô lớn có thể trở nên khả thi hơn.

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch, ổn định và bền vững, điện mặt trời ngoài không gian được xem là một hướng đi đầy triển vọng.

Nếu vượt qua các rào cản về công nghệ và kinh tế, công nghệ này có thể góp phần định hình một hệ thống năng lượng toàn cầu ít phát thải hơn, hỗ trợ các quốc gia đạt được mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững trong những thập kỷ tới.