Vụ chủ quán cơm ở Vũng Tàu cầm xẻng đánh khách: Công an triệu tập 3 người

(VTC News) -

Video: Nhóm du khách bị rượt đánh ở phường Vũng Tàu.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) triệu tập 3 người liên quan đến vụ đuổi đánh nhóm du khách trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.

Ba người bị mời làm việc gồm: Đặng Trần Quốc V. (SN 1977, chủ quán cơm niêu trên đường Trần Phú), Đặng Nguyễn Bảo N. (SN 2000, con ông V.) và Đào Năng N. (SN 1997, đầu bếp của quán) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng 21/2 (mùng 5 Tết), một nhóm 6 du khách (5 người lớn và 1 trẻ em) từ Trảng Bom (Đồng Nai) đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú, phường Vũng Tàu để tìm quán cà phê, ngắm biển. Nhóm cử một người vào quán hỏi chỗ, những người còn lại ngồi trên xe đang dừng sát lề đường, cạnh một khu đất trống và đối diện quán cơm niêu của ông V.

Theo thông tin ban đầu, ông V. không đồng ý việc nhóm du khách dừng, đỗ xe tại khu vực này, dẫn đến đôi bên xảy ra cự cãi. Sau đó, ông V. đã dùng xẻng đuổi đánh. Hai người còn lại cũng lao ra tham gia, khiến anh C.N.H. (SN 2003) bị thương.

Ngay sau sự việc, nhóm du khách trình báo Công an phường Vũng Tàu. Toàn bộ diễn biến được ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng xác minh, lấy lời khai các bên liên quan ngay trong tối 21/2. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.