Giá xăng dầu hôm nay 22/2: Ổn định phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, tuần qua thị trường giằng co và giá dầu đã tăng nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng lo ngại về khả năng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran có thể leo thang.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, cả hai loại dầu chủ chốt đều giảm giá khi thị trường thận trọng chờ tín hiệu mới về quan hệ Mỹ - Iran. Tính chung cả tuần, dầu Brent và WTI đều tăng hơn 5%.

“Thị trường đang mắc kẹt giữa hai tâm lý trái ngược, một bên là chờ đợi diễn biến tiếp theo giữa Mỹ và Iran và một bên là hy vọng sẽ không có cuộc tấn công nào”, ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay không thay đổi so với phiên giao dịch trước. (Ảnh minh họa iStock).

Theo Reuters, giới đầu tư tiếp tục theo dõi chặt diễn biến tại Trung Đông trong những ngày cuối tuần, trong khi hoạt động chốt lời và đóng vị thế trước kỳ nghỉ diễn ra hạn chế.

Iran hiện là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn, nằm gần eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung năng lượng quốc tế và đẩy giá tăng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin tồn kho giảm và hoạt động xuất khẩu hạn chế tại một số quốc gia sản xuất lớn. Báo cáo công bố ngày 19/2 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 9 triệu thùng, trong bối cảnh công suất lọc dầu và xuất khẩu tăng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt nguy cơ dư cung khi OPEC+ có thể nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4/2026. Các nhà phân tích tại JP Morgan cho rằng tình trạng dư cung đã xuất hiện từ nửa cuối năm 2025, kéo dài sang đầu năm 2026 và có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Theo đánh giá này, thị trường có nguy cơ dư thừa đáng kể vào cuối năm nay và cần cắt giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày để ngăn lượng tồn kho toàn cầu tăng mạnh vào năm 2027.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.