Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 27/11 - 3/12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá xăng dầu diễn biến trái chiều trong kỳ điều hành mới từ ngày 4/12. (Ảnh: Minh Đức).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 27/11/2025 và kỳ điều hành ngày 4/12/2025 là: 79,510 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 2,814 USD/thùng); 81,832 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,276 USD/thùng); 88,582 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,324 USD/thùng); 86,098 USD/thùng dầu diesel (giảm 2,416 USD/thùng); 344,576 USD/tấn dầu mazut (giảm 2,004 USD/tấn).

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.