Kết quả Nam Định 3-2 Ninh Bình: Xuân Son tỏa sáng, lu mờ siêu phẩm

(VTC News) -

Video: Nam Định 3-2 Ninh Bình

Trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Ninh Bình thuộc vòng 14 V.League diễn ra trên sân vận động Thiên Trường tối 1/3. Đội khách dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Hoàng Đức. Trong đó, tình huống ghi bàn mở tỷ số là pha sút xa ngoạn mục.

Tuy nhiên, CLB Nam Định tạo nên màn ngược dòng mãn nhãn cổ động viên nhà. Chadrac Akolo thắp hy vọng cho đội đương kim vô địch bằng pha đá nối cận thành cuối hiệp một. Đội bóng thành Nam nỗ lực tấn công đến những phút cuối cùng và Nguyễn Xuân Son giúp họ giành lại điểm số.

Xuân Son giúp CLB Nam Định đánh bại Ninh Bình.

Tuyển thủ Việt Nam gỡ hòa ở phút 74 bằng pha di chuyển chọn vị trí chính xác và đánh đầu hiểm hóc. Chưa đầy 10 phút sau, từ cú sút xa của Xuân Son, bóng nảy đến vị trí Kevin Pham Ba. Ở khoảng cách gần, cầu thủ Việt kiều này đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm để ghi bàn quyết định giúp CLB Nam Định thắng 3-2.

Chiến thắng trước Ninh Bình giúp đội bóng thành Nam có bước tiến quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V.League. Trong khi đó, CLB Ninh Bình tiếp tục bất lợi trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch với CAHN.

Đội hình Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Lucas Alves, Văn Vĩ, Văn Kiên, Văn Vũ, Hoàng Anh, Caio Cesar, Văn Đạt, Chadrac, Xuân Son.

Ninh Bình: Văn Lâm, Quang Nho, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Văn Thuận, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tiến Anh, Geovane, Friday