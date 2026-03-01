11 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì heo quay: Sở Y tế TP.HCM vào cuộc

Ngày 1/3, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương rà soát, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở bánh mì heo quay trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (TP.HCM).

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu. (Ảnh: BVCC)

Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), từ sáng 27/2, đơn vị này liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao - tất cả đều có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cùng một cơ sở.

Đến cuối ngày, tổng cộng 11 trường hợp được ghi nhận, trong đó 6 người có diễn tiến nặng hơn phải nhập viện điều trị nội trú, 5 người còn lại có biểu hiện nhẹ, được kê toa điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Các bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, độ tuổi từ 30 đến 63. Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, trong đó có trường hợp hạ kali máu dẫn đến co cơ. Một số ca sốt cao đến 39 độ C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Ngay sau khi nhận báo cáo, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Phòng Nghiệp vụ Y - bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng nếu có, để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị. Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Bệnh viện Quân y 175 khuyến cáo người dân nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện bảo quản và chế biến hợp vệ sinh. Khi xuất hiện các triệu chứng sốt cao, nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc có dấu hiệu mất nước, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.