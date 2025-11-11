Vụ ngộ độc khi ăn bánh mì ở TP.HCM: 7 ngày 299 người nhập viện

Chiều 11/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 16h cùng ngày, cơ quan y tế ghi nhận 299 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng “Bánh mì cóc cô Bích” ở chi nhánh phường Hạnh Thông và phường Bình Lợi Trung.
Theo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh nhân đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đa số bệnh nhân hiện ổn định sức khỏe và xuất viện.
Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận số bệnh nhân nhiều nhất với 175 ca. Trong đó 25 trường hợp còn điều trị nội trú, tình trạng sức khỏe ổn định.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 62 ca, trong đó 37 người còn điều trị. Bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp cấy vi sinh dương tính với Salmonella và Staphylococcus coagulase negative, cùng 1 ca bệnh nặng có nhiều bệnh nền.
Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận 30 ca, còn điều trị nội trú 5 trường hợp. Các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định. Những bệnh viện còn lại ghi nhận các trường hợp sức khỏe ổn định, đã xuất viện.
Cụ thể, Bệnh viện Bình Dân 1 ca, đã xuất viện. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình 1 ca, đã xuất viện. Bệnh viện Quốc tế Becamex có 9 ca, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện ngày 12/11. Bệnh viện Trung Mỹ Tây có 7 ca, đã xuất viện 6 ca, 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Gò Vấp có 4 ca, còn 1 ca điều trị. Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 3 ca nội trú, sức khỏe ổn định.
Các bệnh viện khác gồm: Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 1 và cơ sở 3, Nhân dân 115, Khánh Hội, Hóc Môn ghi nhận tổng cộng 7 ca; tất cả đã ổn định và phần lớn xuất viện.
Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến các ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan "Bánh mì cóc cô Bích".
Trước đó, ngày 6/11, hàng chục người dân nhập viện do nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại “Bánh mì cóc cô Bích” trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Đại diện tiệm bánh mì đã lên làm việc với cơ quan chức năng.
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở, đồng thời niêm phong và tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì để điều tra nguyên nhân.
Bộ Y tế cũng đã yêu cầu thành phố khẩn trương xác minh, báo cáo nguyên nhân vụ ngộ độc hàng loạt, đồng thời rà soát chuỗi cung ứng thực phẩm của tiệm để phòng ngừa các vụ việc tương tự.