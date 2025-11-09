Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM: Thêm 9 người nhập viện

(VTC News) -

Ngày 9/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 10h cùng ngày, tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì cóc Cô Bích lên 171 người, thêm 9 ca so với 1 ngày trước đó (162 ca).

Trong số này, 65 người đang được điều trị nội trú, phần lớn sức khỏe tạm ổn, song vẫn một số ca nặng phải theo dõi tích cực.

Hầu hết các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua tại chi nhánh 1 của tiệm bánh mì cóc Cô Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), số khác mua tại chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện liên quan vụ nghi ngộ độc bánh mì. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca, trong đó 13 ca đang điều trị nội trú, 87 ca đã được cho về theo dõi ngoại trú. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 20 ca (13 ca điều trị nội trú, 1 ca nằm hồi sức tích cực).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 36 trường hợp, trong đó 24 ca đang điều trị nội trú; đáng chú ý có một ca nhập viện từ ngày 5/11, cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngoài ra, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận 1 ca (đã xuất viện điều trị ngoại trú). Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình có 1 thai phụ 28 tuổi mang thai 34 tuần đang điều trị nội trú. Bệnh viện Quốc tế Becamex đang điều trị 6 ca, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây có 5 ca, còn Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 2 ca, tất cả đều đang điều trị nội trú.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Y tế TP.HCM báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế, đồng thời yêu cầu các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại, xử trí đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở y tế phải báo cáo nhanh về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và diễn biến bất thường (nếu có) để kịp thời điều phối, thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật khi có diễn tiến mới trong vụ việc.