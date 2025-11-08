Ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 162, Sở ATTP lập đoàn kiểm tra

(VTC News) -

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì từ cùng một tiệm ở Gò Vấp, TP.HCM, đến chiều 8/11, thông tin từ 6 bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị, cho biết đã có 162 ca nhập viện điều trị.

Trong đó nhiều nhất là Bệnh viện Quân Y 175 với 100 ca, hiện 13 người phải điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tiếp nhận 36 ca, hiện còn 24 ca điều trị nội trú. Trong số các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện này, ngành y tế đã xét nghiệm, cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện liên quan vụ nghi ngộ độc bánh mì. (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện Tâm Anh cũng tiếp nhận 20 ca, hiện còn 13 người tiếp tục điều trị nội trú, trong đó có 1 ca nằm ICU.

Bệnh viện quốc tế Becamex có 5 ca nhập viện, đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Mỹ Đức mỗi nơi tiếp nhận 1 ca bệnh, vẫn đang điều trị nội trú. Trong đó có 1 thai phụ thai 34 tuần doạ sinh non.

Cũng trong ngày 8/11, thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở này phối hợp cùng phường Hạnh Thông đã lập đoàn kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở bánh mì cô B. là bà Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân trong 2 ngày 7 và 8/11.

Qua kiểm tra tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn ngày 7/11 cho thấy, tiệm bánh mì có giấy phép đăng ký kinh doanh do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp tháng 5/2020. Chủ cơ sở cũng có giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn (cũ) cấp với ngành nghề kinh doanh bán bánh mì.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang tạm ngưng hoạt động. Các loại thực phẩm gồm chả lụa, thịt nguội, pate, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng.

Cơ sở cũng có trang bị tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa. Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong các tủ đựng thực phẩm, để phục vụ xác minh và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại cơ sở 2 của tiệm bánh mì có địa chỉ 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, kết quả kiểm tra chiều 8/11 cho thấy cơ sở này đã ngưng hoạt động. Theo thông tin từ người dân xung quanh, tiệm bán bánh mì này chỉ là xe đẩy, bán trên vỉa hè. Cơ sở này mới hoạt động được hơn 1 năm.

Cũng theo Sở An toàn thực phẩm, vụ việc đã báo cáo đến Cục An toàn thực phẩm. Sở tiếp tục điều tra, xử lý.

Bánh mì là món ăn quen thuộc của nhiều người. (Ảnh minh họa)

Sáng cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cho biết vi khuẩn Salmonella được phát hiện trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau khi ăn bánh mì thịt.

Dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu của các bệnh nhân phù hợp với vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện cũng phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhằm truy xuất nguồn gốc và xác minh nguyên nhân.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện thu dung, phân loại và xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, bao gồm bù nước, điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng các cơ quan, xét nghiệm cận lâm sàng, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn xâm nhập.