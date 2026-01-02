Đừng làm 5 điều này nếu không muốn cơ thể phải trả giá đắt

(VTC News) -

Mỗi dịp nghỉ lễ tết, mọi người thường có tâm lý "xả hơi" sau một năm làm việc bận rộn. Tuy nhiên, để tránh trường hợp phải "hỏi thăm bác sĩ" dịp đầu năm 2026, theo bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Trọng Hưng (Viện dinh dưỡng Quốc gia) cần tránh làm 5 điều sau:

Thứ nhất, đừng uống bia rượu khi đói

Việc uống rượu bia lúc bụng rỗng khiến cồn hấp thu nhanh hơn, dễ gây say, đau dạ dày và hạ đường huyết. Nếu có uống, nên ăn nhẹ trước và uống chậm, tránh ép uống.

Thứ hai, ăn uống vừa phải, tránh “dồn bữa”

Nhiều người có thói quen bỏ bữa ban ngày rồi ăn rất nhiều vào buổi tối. Cách ăn này khiến dạ dày quá tải, dễ gây đầy bụng, khó tiêu, trào ngược. Tốt nhất nên ăn đúng bữa, giảm món chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Cần tránh 5 điều để khỏe mạnh sau Tết.

Thứ ba, đừng quên uống đủ nước

Bia rượu, đồ ngọt, cà phê đều làm cơ thể mất nước. Uống đủ nước lọc giúp giảm mệt mỏi, hỗ trợ gan thải độc và hạn chế đau đầu sau tiệc tùng.

Thứ tư, hạn chế thức khuya liên tục

Thức khuya xem phim, tụ tập bạn bè khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn, cơ thể uể oải ngay trong những ngày đầu năm. Dù nghỉ lễ, bạn cũng nên ngủ đủ giấc để tránh kiệt sức.

Thứ năm, vận động nhẹ mỗi ngày

Chỉ cần đi bộ, dọn dẹp nhà cửa hoặc vận động 15 - 30 phút cũng giúp tiêu hao năng lượng, giảm cảm giác nặng nề sau ăn uống nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo, Tết là dịp nghỉ ngơi nhưng không nên “thả lỏng” hoàn toàn. Ăn uống điều độ, sinh hoạt hợp lý sẽ giúp bạn bước vào năm mới với tinh thần thoải mái và cơ thể khỏe mạnh.