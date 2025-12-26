Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?

(VTC News) -

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông y Hà Nội, khi thời tiết giao mùa, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, viêm họng, cảm cúm tái phát. Trong bối cảnh đó, tỏi ngâm mật ong thường được nhắc đến như cách bồi bổ đơn giản nhưng hiệu quả, kết hợp giữa tính kháng khuẩn mạnh và sự ôn hòa, làm dịu.

Theo y học hiện đại, tỏi chứa allicin – hợp chất lưu huỳnh có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và nấm. Allicin hoạt động như “kháng sinh tự nhiên”, giúp ức chế vi sinh vật gây bệnh nhưng ít gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa nếu dùng đúng liều. Mật ong lại giàu enzyme, flavonoid và polyphenol, tạo môi trường kháng khuẩn nhẹ nhàng, đồng thời làm mềm niêm mạc, giảm ho và dịu cổ họng.

Sự kết hợp này đặc biệt có lợi cho đường hô hấp. Mật ong giúp làm dịu vùng hầu họng, trong khi tỏi hỗ trợ tiêu viêm, long đờm, nhất là các triệu chứng nặng hơn vào ban đêm. Nhờ đó, hỗn hợp thường được dùng để dự phòng cảm lạnh và hạn chế tái phát viêm họng khi trời trở lạnh.

Hỗn hợp tỏi ngâm mật ong được nhiều người ví như “lá chắn tự nhiên”.

Không chỉ vậy, tỏi ngâm mật ong còn tác động tích cực lên hệ tiêu hóa. Tỏi giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, chậm tiêu; mật ong tác dụng nhuận tràng nhẹ, hỗ trợ điều hòa chức năng tiêu hóa và giảm táo bón ở mức độ nhẹ.

Với hệ tim mạch, allicin được ghi nhận có khả năng góp phần làm giảm cholesterol toàn phần và LDL – loại cholesterol “xấu”, đồng thời hỗ trợ giãn mạch và hạ huyết áp nhẹ. Các chất chống oxy hóa trong mật ong giúp bảo vệ thành mạch, giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh tim mạch mạn tính.

Cách dùng phổ biến là mỗi sáng ăn một đến hai tép tỏi đã ngâm kèm một thìa mật ong. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp. Trẻ dưới 12 tháng tuổi, người đang tiêu chảy cấp, cơ địa nóng trong, táo bón nặng, huyết áp thấp, hay có tiền sử dị ứng với tỏi hoặc mật ong được khuyến cáo không nên sử dụng.

Để ngâm, nên chọn tỏi ta củ nhỏ, vỏ tím, bóc sạch và đập dập nhẹ. Cho khoảng 200–300 g tỏi vào hũ thủy tinh, đổ 500-700 ml mật ong nguyên chất sao cho ngập hoàn toàn. Hũ được đậy kín, để nơi khô ráo, thoáng mát. Sau 7–10 ngày bạn có thể dùng và để càng lâu mùi vị càng dịu.

Dù là thực phẩm tự nhiên, tỏi ngâm mật ong vẫn nên được sử dụng như biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị, đặc biệt với người đang mắc bệnh mạn tính hoặc dùng thuốc thường xuyên.