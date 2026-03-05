Nam chính phim 'Mưa đỏ' xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi

(VTC News) -

Mạng xã hội lan truyền lại một số hình ảnh chụp màn hình được cho là bài đăng cũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Một bộ phận khán giả cho rằng các phát ngôn khi đó chưa phù hợp khi nói về nghĩa vụ công dân, nhiều ý kiến chỉ trích nam diễn viên.

Đỗ Nhật Hoàng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ.

Trước làn sóng tranh cãi, Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên thừa nhận các phát ngôn khi đó không phù hợp. Anh cho biết đã chủ động gỡ bỏ các nội dung liên quan và nhìn nhận đây là bài học về trách nhiệm trong lời nói cũng như nhận thức về nghĩa vụ công dân.

"Tôi xin lỗi về bài đăng và các bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, đang được chia sẻ lại. Dù sự việc diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết", Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ.

Nam diễn viên chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, bản thân nghiêm túc nhìn lại và thay đổi suy nghĩ. Quá trình tham gia tập huấn phục vụ cho một dự án phim giúp anh có cơ hội trải nghiệm thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người lính. Theo anh, sự thay đổi này đến từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm cá nhân, không phải do áp lực từ những tranh luận hiện tại.

Đỗ Nhật Hoàng cũng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về những phát ngôn trước đây và gửi lời xin lỗi vì những ảnh hưởng tiêu cực có thể đã gây ra. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân và hành xử thận trọng hơn trong tương lai.

Tên tuổi của Đỗ Nhật Hoàng được khán giả biết đến sau vai chính trong phim "Mưa đỏ".

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao khoảng 1,80m cùng ngoại hình sáng, nam tính. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, vũ công và được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Người ấy là ai.

Sau đó, nam diễn viên lấn sân sang điện ảnh và gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim Mưa đỏ. Trong tác phẩm này, anh vào vai Cường - chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội từ bỏ cơ hội du học tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky để lên đường nhập ngũ. Nhân vật giàu cảm xúc cùng ngoại hình nổi bật giúp Đỗ Nhật Hoàng trở thành gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây.