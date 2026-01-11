Lệ Quyên lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi

(VTC News) -

Tối 11/1, ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng trước những tranh cãi về cách cô đáp trả bình luận của khán giả trên mạng xã hội thời gian gần đây. Nữ ca sĩ cho biết bản thân đã nhiều lần rơi vào trạng thái mệt mỏi, choáng váng vì những lời công kích bằng ngôn từ mà cô cho là vô cớ và cay nghiệt.

"Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là "nghệ sỹ". Luật nào quy định điều đó?", Lệ Quyên chia sẻ.

Lệ Quyên có những chia sẻ về phát ngôn gây tranh cãi gần đây.

Lệ Quyên cho biết phần lớn thời gian khi bị công kích, cô chọn cách im lặng, bỏ qua. Tuy nhiên, khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, việc tự bảo vệ bản thân bằng vài lời phản hồi là điều cô cho rằng vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm: "Tấn công bằng ngôn từ là vũ khí đáng sợ nhất. Nếu yếu đuối không vượt qua được..". Lệ Quyên khẳng định khán giả của cô, đa phần là người trưởng thành, luôn đủ tinh tế để nhận ra đúng - sai. Nếu cô “lệch chuẩn”, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải tiếp tục yêu thương và ủng hộ như hiện tại.

"Tôi luôn biết mình là nghệ sỹ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp. Nhưng tôi là con người. Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi", nữ ca sĩ lên tiếng.

Trước đó, nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip quay cùng bạn trai Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội Threads. Dưới bài đăng, một khán giả bình luận "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Qua thời kỳ đỉnh cao mà cô ấy vẫn rất cuốn). Sau đó, Lệ Quyên đáp trả bằng một bình luận gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã hiểu sai ý khán giả và phản ứng quá gay gắt.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên vướng ồn ào phát ngôn. Trong nhiều năm qua, những màn đối đáp của cô trên mạng xã hội vẫn luôn là đề tài gây tranh luận. Cô từng chia sẻ quan điểm về việc sử dụng mạng xã hội rằng cô tham gia chủ yếu để tương tác với khán giả, không quá đặt nặng chuyện khen chê.

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1999, cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Giấc mơ có thật, Ta đã từng yêu, Vì em còn thương…

Sau nhiều năm hoạt động, Lệ Quyên vẫn là cái tên đắt show, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình lớn. Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió. Nữ ca sĩ cũng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn cho nhiều cuộc thi âm nhạc như Thần tượng Bolero, Vietnam Idol, Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt…