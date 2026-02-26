Trên tay Samsung Galaxy S26 Ultra: Lần đầu có Privacy Display, quay 8K Pro

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, Galaxy S26 Ultra mới của Samsung là bản nâng cấp nhẹ so với các phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý cả về thiết kế lẫn tính năng, xứng đáng để người dùng cân nhắc nâng cấp từ những chiếc flagship đời cũ.

Một trong những tính năng nổi bật của Galaxy S26 Ultra là Privacy Display, giúp bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng trong những khu vực đông người. Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh tính năng này trong phần cài đặt mà không cần phải dán thêm màn hình chống trộm.

So với Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra mỏng hơn với độ dày chỉ 7,9mm, mang lại trải nghiệm cầm nắm tinh tế và cao cấp hơn. Dung lượng pin của máy vẫn giữ ở mức 5.000 mAh, nhưng tốc độ sạc đã được nâng cấp từ 45W lên 65W, giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc.

Camera chính của Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến 200MP, nhưng với khẩu độ lớn hơn f/1.4, cho phép thu nhận ánh sáng nhiều hơn gần 50% so với Galaxy S25 Ultra, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch với độ phân giải QHD+ (3120 x 1440 pixel) và mật độ điểm ảnh 500 ppi, cùng tần số quét từ 1 - 120Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động.

Mặc dù không có những nâng cấp phần cứng đột phá, Galaxy S26 Ultra vẫn được trang bị nhiều công cụ AI hữu ích. Đặc biệt, đây là chiếc Galaxy đầu tiên hỗ trợ định dạng Video chuyên nghiệp nâng cao (Advanced Professional), cho phép quay video 8K chất lượng chuyên nghiệp ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, với tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB, cùng các phiên bản bộ nhớ trong 256GB, 512GB hoặc 1TB.

Tại Việt Nam, giá bán của Galaxy S26 Ultra bắt đầu từ 36,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12GB/ROM 256GB. Sản phẩm có nhiều lựa chọn màu sắc như Tím Cobat, Xanh da trời, Đen Classic, Trắng Classic, Bạc Shadow và Vàng hồng. Khách hàng đã có thể đặt hàng trước từ hôm nay.