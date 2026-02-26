AI hóa thân Warren Buffett hay Elon Musk: Trợ lý đầu tư đã thành hiện thực

(VTC News) -

Hiện nay, việc tạo ra các cuộc hội thoại ảo với các nhân vật nổi tiếng không còn là điều khó khăn nhờ kho dữ liệu khổng lồ từ sách, podcast và các bài phát biểu công khai. Các mô hình AI được huấn luyện để phản chiếu phong cách ngôn ngữ và triết lý đầu tư của Warren Buffett hoặc Elon Musk, mang lại trải nghiệm như đang đối thoại trực tiếp với thần tượng. Những công cụ này cho phép người dùng đặt câu hỏi về chiến lược đầu tư giá trị hoặc xu hướng công nghệ tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử kéo dài hàng thập kỷ.

Minh họa về một trợ lý do AI tạo ra từ nguyên mẫu của tỷ phú Warren Buffet. (Nguồn: Linkedin)

Các chuyên gia công nghệ nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa một mô hình xác suất và một thực thể có ý thức. Một "Buffett Bot" có thể trích dẫn chính xác những gì tỷ phú này đã nói về đầu tư giá trị vào năm 1985, nhưng nó không thể cảm nhận được biến động của thị trường vào sáng nay. Theo bà Shahrzad Rafati, CEO của RHEI, một chuyên gia AI, công nghệ này thực chất là một "chiếc gương tinh vi" phản chiếu các khuôn mẫu quá khứ chứ không phải là một bộ não đang hoạt động trong thực tại.

Mối nguy hiểm lớn nhất nằm ở việc AI đưa ra lời khuyên với mức độ tự tin cực cao dựa trên những giả định đã lỗi thời. Các nguyên tắc đầu tư của Buffett có thể là vĩnh cửu, nhưng các quyết định cụ thể của ông luôn gắn liền với bối cảnh lịch sử và trực giác tại thời điểm đó. AI có thể cung cấp mô hình tư duy nhưng thiếu đi khả năng phán đoán sắc bén khi đứng "trong đấu trường" thực tế. Việc tin tưởng tuyệt đối vào các tư vấn này có thể khiến nhà đầu tư đưa ra những quyết định sai lầm một cách vô thức.

Việc mô phỏng các huyền thoại đầu tư qua AI là một bước tiến thú vị về mặt công nghệ và giáo dục tài chính. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo để coi đây là một công cụ tham khảo triết lý thay vì một cố vấn tài chính thực thụ. Trong thế giới tài chính đầy biến động, trực giác và khả năng thích nghi của con người vẫn là yếu tố mà không một thuật toán nào có thể thay thế hoàn toàn.