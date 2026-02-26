Xác định 16 đội vào vòng 1/8 Champions League

(VTC News) -

Vòng play-off của Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) mùa giải 2025-2026 kết thúc sáng nay 26/2. Atalanta, Galatasaray, Paris Saint Germain và Real Madrid giành 4 suất cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8.

Real Madrid (thắng 1-0 ở lượt đi) bị Benfica gỡ hòa sau 14 phút của trận lượt về (Rafa Silva ghi bàn). Tuy nhiên, Aurelien Tchouameni lập tức tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng của Tây Ban Nha.

Real Madrid đánh bại Benfica ở cả 2 lượt trận.

Benfica cố gắng tấn công nhưng đội chủ nhà không mắc lại sai lầm như trận thua ở vòng phân hạng. Vinicius Junior giúp Real Madrid ấn định tỷ số 2-1 (chung cuộc 3-1) để giành quyền đi tiếp.

Juventus đánh bại Galatasaray với tỷ số 3-2. Đội bóng của Italy suýt tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục khi ghi 3 bàn thắng để gỡ hòa 5-5 (thua 2-5 ở lượt đi) dù chỉ thi đấu với 10 người trong hiệp 2. Dù vậy, khi bước sang hiệp phụ, Juventus nhận 2 bàn thua và bị loại.

Đội bóng duy nhất lật ngược tình thế thành công trong các trận lượt về vòng play-off là Atalanta. Đại diện của Serie A bước vào trận tái đấu Dortmund với nhiệm vụ phải thắng cách biệt 3 bàn trở lên.

Cú đá phạt đền ở phút đá bù thứ 8 của Lazar Samardzic là bàn thắng quyết định đưa Atalanta vào vòng 1/8 (thắng 4-1 ở lượt về, chung cuộc 4-3).

Đầy đủ 16 đội bóng vào vòng 1/8 Champions League

Arsenal, Bayern Munich, Atalanta, Bayer Leverkusen, Liverpool, Tottenham, Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, PSG, Newcastle, Sporting, Man City, Real Madrid, Bodo/Glimt.

Chia nhánh thi đấu

PSG gặp Barcelona hoặc Chelsea.

Galatasaray gặp Liverpool hoặc Tottenham.

Real Madrid gặp Sporting hoặc Man City.

Atalanta gặp Arsenal hoặc Bayern Munich.

Newcastle gặp Chelsea hoặc Barcelona.

Atletico Madrid gặp Tottenham hoặc Liverpool.

Bodo/Glimt gặp Man City hoặc Sporting.

Bayer Leverkusen gặp Bayern Munich hoặc Arsenal.