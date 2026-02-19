Kết quả Champions League: Inter Milan thua sốc

(VTC News) -

Cú sốc lớn nhất lượt đi vòng play off UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải này xuất hiện trong trận Bodo Glimt gặp Inter Milan sáng 19/2. Đương kim á quân của giải đấu bại trận trước đối thủ xếp hạng 23 trong tổng số 24 câu lạc bộ chưa bị loại.

Bodo Glimt nhập cuộc tốt hơn và ghi bàn mở tỷ số ở phút 20 với pha lập công của Sondre Fet. Inter Milan nhanh chóng đáp trả bằng những pha tấn công liên tiếp trước khi Francesco Esposito ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Inter Milan thua Bodo Glimt

Tuy nhiên, đội bóng Italy không duy trì được nhịp tấn công sau giờ nghỉ. Inter Milan kiểm soát bóng áp đảo nhưng chỉ có thêm một cú sút trúng đích ở nửa sau của trận đấu và một pha dứt điểm trúng cột.

Sai lầm của cầu thủ đội khách giúp Bodo Glimt lần thứ hai vượt lên. Jens Petter Hauge ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong pha phản công. Chưa đầy 5 phút sau, đến lượt Kasper Hogh lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho Bodo Glimt trước Inter Milan.

Trong khi đó, Atletico Madrid cũng gây thất vọng dù không thất bại như Inter Milan. Đội bóng của Tây Ban Nha dẫn trước 2-0 trong hiệp một ở trận gặp Club Brugge trên sân khách. Julian Alvarez và Ademola Lookman là những người ghi bàn.

Tuy nhiên, trong khoảng 8 phút từ 52 đến 60, lần lượt Raphael Onyedika và Nicolo Tresoldi lập công giúp Club Brugge gỡ hoà 2-2. Đội khách lần nữa vượt lên khi Joel Ordonez phản lưới ở phút 79 nhưng Christo Tzolis kịp đưa tỷ số thành 3-3 trước khi hết giờ.