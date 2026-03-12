Hoạt huyết dưỡng não Traphaco – 30 năm đồng hành cùng sức khỏe của người Việt

(VTC News) -

Di sản 30 năm từ “trái ngọt” của khoa học Việt

Được cấp số đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 22/6/1996, Hoạt huyết dưỡng não của Traphaco chính thức ra mắt và là sản phẩm thuốc bổ thần kinh có nguồn gốc thảo dược ra đời sớm tại thị trường Việt Nam vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được sự hiện diện chính thức ấy, sản phẩm là kết quả của một quá trình bền bỉ tìm tòi kéo dài suốt một thập kỷ trước đó. Phải mất đến 10 năm từ 1985 - 1995, công trình nghiên cứu về một sản phẩm hoạt huyết dưỡng não từ thảo dược mới được hoàn thành. Đó là cả một chặng đường dài, dày công và quy tụ trí tuệ của các nhà khoa học Việt Nam.

Ra đời từ nền tảng khoa học vững chắc ấy, suốt 3 thập kỷ qua, Hoạt huyết dưỡng não Traphaco cần mẫn với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trí não cho người Việt. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung, giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng…

Hoạt huyết dưỡng não Traphaco với thành phần Đinh lăng, Bạch quả giúp cải thiện các triệu chứng như suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung, giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng…

Từ những hộp thuốc đầu tiên, đến nay, sản phẩm đã hiện diện tại các nhà thuốc trên khắp 63 tỉnh thành, trở thành sản phẩm quen thuộc trong tủ thuốc của nhiều thế hệ, từ người cao tuổi muốn giữ sự minh mẫn đến người trẻ cần sự tập trung trong công việc.

“Chìa khóa vàng” giữ trọn niềm tin: Chất lượng và sự kiên định

Sức sống mãnh liệt của sản phẩm suốt 30 năm qua bắt nguồn từ triết lý cốt lõi mà Traphaco luôn kiên định: Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định niềm tin. Để thực hiện cam kết này, Traphaco liên tục ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới nhất vào quy trình sản xuất để kiểm soát chất lượng tối ưu từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra.

Chìa khóa tạo nên chất lượng của Hoạt huyết dưỡng não Traphaco nằm ở nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Traphaco hiện đang tập trung phát triển vùng trồng dược liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới).

Những cây đinh lăng được chăm sóc, thu hái theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo hàm lượng dược liệu cao nhất. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng, Traphaco cũng đầu tư vào hệ thống nhà máy Đông dược đạt chuẩn GMP-WHO, các nhà máy đều áp dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại với quy trình nghiêm ngặt.

Traphaco sở hữu vùng trồng Đinh lăng đạt chuẩn GACP-WHO Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk.

Nhà máy Đông dược đạt chuẩn GMP-WHO của Traphaco ứng dụng dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại.

Chính sự kiên định với những chuẩn mực khắt khe về chất lượng ấy đã giúp Hoạt huyết dưỡng não Traphaco liên tiếp gặt hái những thành tựu uy tín trong suốt hành trình phát triển. Dấu ấn uy tín của thương hiệu được khẳng định qua việc lọt Top 20 sản phẩm xuất sắc nhất năm 2011 và vinh dự nhận giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ nhất năm 2014. Tiếp nối hành trình đó là chuỗi những năm tháng liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value).

Đặc biệt, năm 2021, vị thế dẫn đầu thị trường một lần nữa được xác lập khi sản phẩm được ghi nhận là “Thuốc bổ não bán chạy nhất Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Vietkings xác nhận, minh chứng rõ nét cho niềm tin bền vững của người tiêu dùng.

Từ một công trình nghiên cứu khoa học những năm đổi mới, đến nay, Hoạt huyết dưỡng não Traphaco đã khẳng định vị thế của một thương hiệu lâu năm trong ngành dược liệu Việt. Hành trình 30 năm ấy không chỉ được đo đếm bằng thời gian mà còn bằng triệu triệu niềm tin được gửi trao. Với nền tảng khoa học vững chắc và sự kiên định với chất lượng, Hoạt huyết dưỡng não Traphaco khẳng định sẽ tiếp tục vững bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe của người Việt, hướng tới mục tiêu hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống.