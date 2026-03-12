Xăng đắt đỏ, nhiều gia đình tính toán từng chuyến xe, từng bữa ăn

(VTC News) -

Giá xăng dầu gần đây tăng cao kéo theo chi phí đi lại của nhiều hộ gia đình tăng theo đáng kể. Không chỉ vậy, giá một số mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng bắt đầu nhích lên do chi phí vận chuyển gia tăng.

Trước bối cảnh này, nhiều người dân đã chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, hạn chế những chuyến đi không cần thiết và thắt chặt chi tiêu để cân đối ngân sách gia đình.

Cắt giảm chi tiêu

Chị Tú Trinh (ngụ phường Chợ Quán, TP.HCM) cho biết giá xăng đắt đỏ khiến chi phí đi lại của gia đình chị tăng khoảng 30% so với trước đây. Nếu trước kia chỉ cần khoảng 100.000 đồng là chị có thể đổ đầy bình xăng để sử dụng trong cả tuần thì hiện nay dù chi tới 130.000 đồng, bình xăng vẫn chưa đầy như trước.

Theo chị Trinh, sự thay đổi này buộc gia đình chị phải điều chỉnh thói quen di chuyển hằng ngày. Những chuyến đi không thật sự cần thiết gần như được cắt giảm tối đa. Hiện nay, các hoạt động đi lại của chị chủ yếu tập trung vào việc đưa đón con đi học và mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Giá xăng tăng khiến chi phí đi lại của nhiều hộ gia đình tại TP.HCM tăng đáng kể.

“Trước đây, nếu cần mua một vài món đồ hay có việc nhỏ là tôi chạy xe ra ngoài ngay. Bây giờ phải tính toán kỹ hơn, cố gắng gộp nhiều việc trong một lần đi để tiết kiệm xăng”, chị Trinh chia sẻ.

Không chỉ chi phí đi lại tăng, chị Trinh cũng nhận thấy giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tại chợ và siêu thị đã nhích lên trong thời gian gần đây. Theo chị, khoảng hơn 1 tuần nay, giá các loại rau củ, thịt cá đều tăng nhẹ do chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng.

Theo chị Trinh, việc cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh hiện nay không hề dễ dàng. Nhiều khoản chi cố định như tiền học cho con, tiền điện, tiền nước gần như không thể giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng theo thời gian. Trong khi đó, các khoản chi cho thực phẩm và nhu yếu phẩm hằng ngày lại là nhu cầu thiết yếu.

Tương tự, chị Vũ Giang (ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) cho biết gia đình chị cũng đang chịu áp lực đáng kể từ việc giá xăng tăng.

Trước đây, mỗi tháng chị Giang chi khoảng 600.000 - 700.000 đồng tiền xăng cho việc đi làm và đưa đón con đi học. Tuy nhiên, với mức giá xăng hiện nay, chị dự tính khoản chi này sẽ tăng thêm vài trăm nghìn đồng.

Để giảm bớt áp lực chi phí, gia đình chị đã chủ động cắt giảm những chuyến đi không thật sự cần thiết như đi dạo phố hoặc ăn uống bên ngoài vào cuối tuần. Thay vào đó, các thành viên trong gia đình ưu tiên dành thời gian sinh hoạt tại nhà.

Ngoài ra, chị Giang cũng cố gắng tối ưu hóa lộ trình di chuyển mỗi khi ra ngoài. Thay vì đi lại nhiều lần trong ngày, chị thường gộp nhiều công việc trong một chuyến đi để tiết kiệm xăng.

“Ví dụ như buổi sáng đưa con đi học, tôi tranh thủ ghé chợ mua đồ rồi giải quyết một số việc cá nhân luôn, tránh phải chạy xe nhiều lần”, chị cho biết.

Giá một số mặt hàng thực phẩm tại chợ và siêu thị có xu hướng tăng theo chi phí vận chuyển.

Không chỉ thay đổi thói quen đi lại, gia đình chị Giang cũng bắt đầu điều chỉnh các khoản chi tiêu khác trong sinh hoạt hàng ngày để bù đắp cho chi phí xăng dầu tăng cao.

Theo chị, các bữa ăn bên ngoài được hạn chế, thay vào đó gia đình ưu tiên nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, việc mua sắm các đồ dùng trong gia đình cũng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Tính toán kỹ hơn trong từng khoản chi

Chị Huyền, sinh sống trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), cho biết riêng tiền xăng của chồng chị đã chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu của cả gia đình. Trung bình mỗi tháng, gia đình phải đổ xăng khoảng 4 - 5 lần để phục vụ việc đi làm và di chuyển trong thành phố.

Theo chị Huyền, trước đây gia đình có thói quen buổi tối đi dạo quanh trung tâm thành phố hoặc ra công viên để thư giãn. Ngoài ra, chị cũng thường xuyên di chuyển để thăm hỏi và gửi nhu yếu phẩm, sữa bỉm cho ông bà hai bên trong thành phố.

Tuy nhiên, trước tình hình giá xăng tăng cao, chị đang lên kế hoạch cắt giảm bớt những chuyến đi này. “Có lẽ phải giảm bớt việc đi chơi xa hoặc đi thăm người thân thường xuyên như trước để tiết kiệm chi phí”, chị nói.

Nhiều người dân TP.HCM tiết kiệm chi tiêu, ưu tiên các khoản thiết yếu trong bối cảnh giá xăng và nhiều mặt hàng leo thang.

Không chỉ hạn chế đi lại, chị Huyền cũng thay đổi thói quen mua sắm trực tuyến. Trước đây, chị thường đặt hàng nhiều lần trong tuần, mỗi lần chỉ vài món nhỏ lẻ. Tuy nhiên, cách mua sắm này khiến phí vận chuyển tăng lên đáng kể.

Để tiết kiệm, chị dự định sẽ lên danh sách và đặt một lần nhiều món thay vì đặt hàng lắt nhắt như trước. Theo chị Huyền, trong bối cảnh giá xăng tăng, người nội trợ cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc chi tiêu, bởi rất có thể giá cả nhiều mặt hàng khác cũng sẽ tăng theo.

Theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Thị Mỹ Nương, thông thường chi phí xăng dầu đi lại chiếm khoảng 8 - 12% tổng chi tiêu sinh hoạt của một hộ gia đình, tỷ lệ này có sự khác biệt khá lớn tùy thuộc vào đặc thù công việc và mức thu nhập. Với những người làm công việc văn phòng và có nơi làm việc gần nhà, chi phí xăng dầu có thể chỉ chiếm khoảng 3% tổng chi tiêu. Trong khi đó, đối với những người làm công việc tự do hoặc chạy xe công nghệ, chi phí này có thể chiếm trên 20%.

Xét bình quân chung đối với các hộ gia đình tại TP.HCM, chi phí xăng dầu thường chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu sinh hoạt.

Lưu lượng phương tiện trên một số tuyến đường ở TP.HCM có dấu hiệu giảm so với trước.

Theo chuyên gia, việc giá xăng tăng thường tạo ra tác động tâm lý khá mạnh đối với người dân vì đây là loại chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. Những đối tượng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất thường là các hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc có nhiều thành viên phụ thuộc vào một lao động chính.

Để giảm bớt áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, chuyên gia khuyến nghị người dân cần chủ động tối ưu hóa việc đi lại.

Một trong những giải pháp quan trọng là bảo dưỡng, bảo trì phương tiện cá nhân định kỳ để xe vận hành hiệu quả và tránh hao xăng. Ngoài ra, người dân cũng có thể cân nhắc sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc metro nếu lộ trình phù hợp.

Trong chi tiêu sinh hoạt, chuyên gia khuyến nghị các gia đình nên hướng đến việc tiêu dùng thông minh, tối ưu hóa chi phí ăn uống và hạn chế lãng phí thực phẩm.

“Tối ưu chi tiêu không có nghĩa là phải thắt lưng buộc bụng quá mức mà là chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí và tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có”, bà Nương nói.

Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế số phát triển, người dân cũng có thể tận dụng các cơ hội làm việc trực tuyến hoặc tìm kiếm thêm nguồn thu nhập từ các công việc online để cải thiện tài chính gia đình.

Theo các chuyên gia, việc chủ động điều chỉnh thói quen chi tiêu và phương thức đi lại sẽ giúp các hộ gia đình thích ứng tốt hơn với những biến động của giá cả thị trường, đồng thời duy trì sự ổn định trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.