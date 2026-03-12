Kết quả Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal: Phạt đền tranh cãi, Havertz gỡ hòa

(VTC News) -

Sáng 12/3, Bayer Leverkusen hòa Arsenal với tỷ số 1-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) trên sân Bay Arena (Đức). Bayer Leverkusen ghi bàn trước nhưng cú đá phạt đền ở phút 89 giúp Arsenal thoát thua. "Pháo thủ" vẫn là đội bóng duy nhất bất bại ở cúp châu Âu mùa này.

Bayer Leverkusen và Arsenal tạo ra thế trận chậm rãi và có phần nhàm chán ở hiệp một. Pha bóng đáng chú ý nhất trong nửa đầu trận đấu là cú sút dội xà của Gabriel Martinelli sau pha phối hợp hay của đội khách.

Robert Andrich ghi bàn mở tỷ số trận Bayer Leverkusen gặp Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến sôi nổi xuất hiện ngay sau giờ nghỉ, khi Bayer Leverkusen ghi bàn mở tỷ số ở tình huống phạt góc. Robert Andrich băng vào đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Arsenal. Bàn thắng của đội chủ nhà khiến trận đấu hấp dẫn hơn dù vẫn không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Arsenal buộc phải đẩy cao đội hình và chơi tấn công. Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự Bayer Leverkusen khiến đội khách gặp khó. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây tranh cãi ở phút 88 mang đến cho đại diện của giải Ngoại Hạng Anh cơ hội gỡ hòa.

Noni Madueke ngã xuống trong vòng cấm Bayer Leverkusen sau va chạm rất nhẹ với đối phương. Trọng tài và VAR nhất trí rằng Arsenal được hưởng phạt đền. Kai Havertz - cựu cầu thủ Bayer Leverkusen - ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 89. Những phút đá bù ít ỏi sau đó không đủ để một trong 2 đội vượt lên. Arsenal và Bayer Leverkusen sẽ tái đấu vào tuần sau (3h ngày 18/3).

Kai Havertz gỡ hòa từ chấm 11m.

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal Andrich 46' 89' Havertz

Đội hình Bayer Leverkusen vs Arsenal

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich (28), Edmond Tapsoba (12), Robert Andrich (8), Jarrell Quansah (4), Alex Grimaldo (20), Aleix Garcia (24), Exequiel Palacios (25), Ernest Poku (19), Ibrahim Maza (30), Martin Terrier (11), Christian Kofane (35).

Arsenal: David Raya (1), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), William Saliba (2), Jurrien Timber (12), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41), Eberechi Eze (10), Bukayo Saka (7), Gabriel Martinelli (11), Viktor Gyokeres (14).