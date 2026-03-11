Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran 'sẽ sớm kết thúc'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn với trang tin Axios ngày 11/3, Tổng thống Trump nói rằng chiến sự với Iran sẽ "kết thúc sớm", bởi “hầu như không còn mục tiêu nào đáng kể để tấn công” tại nước này.

“Chỉ còn chút ít mục tiêu lẻ tẻ… Bất cứ khi nào tôi muốn chấm dứt, nó sẽ kết thúc”, ông Trump nói trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 5 phút với nhà báo Barak Ravid của Axios.

Tổng thống Trump (Ảnh: AP)

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục thực hiện các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/3, ông Ali Fadavi, cố vấn của Tư lệnh IRGC, cho rằng Mỹ và Israel cần tính tới nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến tiêu hao dài hạn. Theo ông Fadavi, kịch bản này có thể “phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới, đồng thời khiến toàn bộ năng lực quân sự của họ bị bào mòn".

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo Tehran có thể chuyển từ các đòn không kích mang tính “đáp trả” sang các cuộc tấn công liên tục nhằm vào các đối thủ.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của bộ chỉ huy này, cảnh báo Washington sẽ không thể kiểm soát giá dầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Giá xăng được hiển thị trên các bảng điện tử tại Garland, bang Texas, Mỹ, ngày 9/3/2026. (Ảnh: AP/Tony Gutierrez)

“Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một lít dầu nào đến được Mỹ, Israel và các đối tác của họ. Bất kỳ tàu hoặc tàu chở dầu nào hướng tới những nước này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp”, ông Zolfaqari tuyên bố.

Quan chức Iran cũng cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu có thể đối mặt với cú sốc lớn. “Hãy chuẩn bị cho kịch bản giá dầu lên tới 200 USD/thùng, bởi giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực – điều mà chính các ông đã làm mất ổn định”, ông nói thêm.