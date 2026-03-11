Iran cảnh báo giá dầu có thể lên 200 USD/thùng

(VTC News) -

Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo Tehran có thể chuyển từ các đòn không kích mang tính “đáp trả” sang các cuộc tấn công liên tục nhằm vào các đối thủ.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của bộ chỉ huy này, cảnh báo Washington sẽ không thể kiểm soát giá dầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

“Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một lít dầu nào đến được Mỹ, Israel và các đối tác của họ. Bất kỳ tàu hoặc tàu chở dầu nào hướng tới những nước này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp”, ông Zolfaqari tuyên bố.

Quan chức Iran cũng cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu có thể đối mặt với cú sốc lớn.

“Hãy chuẩn bị cho kịch bản giá dầu lên tới 200 USD/thùng, bởi giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực – điều mà chính các ông đã làm mất ổn định”, ông nói thêm.

Bảng hiển thị giá xăng tại một trạm xăng ở Brooklyn, thành phố New York, ngày 10/3/2026. (Ảnh: AP/Yuki Iwamura)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cho biết hải quân của lực lượng này đã nổ súng vào hai tàu tại eo biển Hormuz sau khi các tàu phớt lờ cảnh báo.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, một trong hai con tàu được mô tả là thuộc sở hữu của Israel và treo cờ Liberia, cùng một tàu khác “cố tình đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp”. IRGC cho biết hai con tàu bỏ qua các cảnh báo trước khi bị nổ súng và buộc phải dừng lại.

Cùng thời điểm, truyền thông Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel tấn công một tàu cứu thương trên biển neo tại đảo Hormuz.

Các thành viên hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham gia một cuộc tập trận ở miền nam Iran trong bức ảnh được công bố ngày 17/1/2023. (Ảnh tư liệu: IRGC/WANA (Hãng tin Tây Á) phát qua Reuters).

Hãng thông tấn Mehr đưa tin “sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào chiều nay, một tàu cứu thương trên biển đang neo tại cầu cảng đảo Hormuz bị trúng tên lửa”, kèm theo video cho thấy con tàu bốc cháy. Theo hãng tin này, phương tiện trên được sử dụng để vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp từ đảo Hormuz tới thành phố Bandar Abbas, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran. Một số cơ quan truyền thông khác của Iran cũng đưa thông tin tương tự.

Trong khi đó, phía Israel cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ không bị giới hạn về thời gian.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố chiến dịch ném bom phối hợp giữa Israel và Mỹ sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”.

“Chiến dịch này tiếp tục không có bất kỳ giới hạn thời gian nào, cho tới khi chúng tôi đạt được toàn bộ mục tiêu và quyết định kết quả của chiến dịch”, ông Katz nói.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo sẽ đưa 400 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường để ổn định nguồn cung.

Theo IEA, đây là đợt giải phóng dầu dự trữ lớn nhất từ trước tới nay nhằm ứng phó với những biến động trên thị trường năng lượng do xung đột gây ra.