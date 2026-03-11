Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật

Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp. Đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung được báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Tổng Bí thư yêu cầu, về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, trong quá trình hoàn thiện Đề án, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp quý 1 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật.

Đề cập về dự thảo đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Toàn cảnh phiên họp.

Riêng về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68- NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị: "Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương; hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn; rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tiễn và sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế”.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho ý kiến về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, đồng thời lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã chỉ ra và tập trung thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, trọng tâm là thực hiện các định hướng hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ “pháp luật tốt trong văn bản” sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".