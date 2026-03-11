DHN Gia Lai vận hành sớm 10 tháng, mở rộng chuỗi chăn nuôi hiện đại

(VTC News) -

Chuyến thăm diễn ra vào ngày 11/3, do ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, dẫn đầu nhằm đánh giá tiến độ triển khai, hiệu quả hoạt động của dự án sau khi hoàn thành đầu tư, đồng thời trao đổi về định hướng mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Dự án do Tập đoàn Hùng Nhơn liên doanh với Tập đoàn De Heus đầu tư và phát triển. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng Tây Nguyên trở thành trung tâm cung cấp con giống chất lượng cao, an toàn dịch bệnh, góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

Theo chủ trương đầu tư, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2024; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương cùng năng lực triển khai của nhà đầu tư, giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 2/2026, sớm hơn 10 tháng so với tiến độ cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai và cam kết đầu tư nghiêm túc, lâu dài của doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Ông Vũ Mạnh Hùng giới thiệu về dự án DHN Gia Lai cho đoàn công tác của tỉnh.

Báo cáo với đoàn, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết sau khi vận hành đồng bộ cả 2 giai đoạn, năng lực sản xuất của dự án ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, sản lượng heo hậu bị dự kiến tăng 1.556% trong năm 2026 và tiếp tục tăng lên khoảng 3.740% vào năm 2027 khi trang trại đạt công suất ổn định.

Sản lượng heo cai sữa cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, đạt khoảng 32.448 con vào năm 2026, tăng khoảng 247% so với năm trước và dự kiến tăng 422% trong năm 2027. Bên cạnh đó, sản phẩm heo thịt sẽ chính thức được cung ứng ra thị trường từ năm 2026 sau khi dự án vận hành đồng bộ 2 giai đoạn.

“Việc gia tăng quy mô sản xuất không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình chăn nuôi công nghệ cao mà còn giúp địa phương chủ động nguồn giống chất lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ các tỉnh khác. Đồng thời, sự xuất hiện của các dòng giống F1 chất lượng cao từ dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy các cơ sở chăn nuôi trong khu vực nâng cấp công nghệ, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao chất lượng con giống, từ đó góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi khu vực Tây Nguyên”, ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, dự án đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Toàn bộ hệ thống vận hành được thiết kế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó chất thải chăn nuôi được xử lý thông qua hệ thống Biogas công nghệ cao và ủ compost, chuyển hóa thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự án cũng đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, hướng tới mục tiêu cung cấp khoảng 30% nhu cầu điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng mô hình “chăn nuôi xanh”.

Bí thư Thái Đại Ngọc tặng quà lưu niệm cho chủ đầu tư dự án DHN Gia Lai.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, dự án đang tạo việc làm ổn định cho 100 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức đào tạo kỹ thuật chăn nuôi theo các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP và ISO nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Song song đó, các hoạt động trách nhiệm xã hội như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đầu tư cho cơ sở vật chất trường học tại địa phương cũng được triển khai thường xuyên.

Trên cơ sở thành công của dự án DHN Gia Lai, cả 2 tập đoàn xác định Gia Lai là địa bàn chiến lược trong lộ trình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên giai đoạn 2026-2036. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án mở rộng khoảng 106 triệu USD (tương đương 2.800 tỷ đồng).

Dự án DHN Gia Lai đi vào hoạt động sớm 10 tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai dự án đúng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi mô hình chăn nuôi tại địa phương.

Bí thư Thái Đại Ngọc cho biết sẽ chỉ đạo các sở ban ngành ttăng cường phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai các dự án tiếp theo theo đúng tiến độ, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao kiểu mẫu của khu vực Tây Nguyên.