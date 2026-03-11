VinFast bàn giao 9.903 xe ô tô điện trong tháng 2/2026

(VTC News) -

Doanh số ấn tượng trong giai đoạn trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho thấy sức hút của các dòng ô tô điện thông minh VinFast vẫn không ngừng gia tăng, giúp VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam trong tháng thứ 17 liên tiếp.

VF 3, Limo Green, VF 5, VF MPV 7 và VF 6 lần lượt là những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 2/2026 và nằm trong top những mẫu xe bán chạy trên thị trường, với lượng xe bán ra vượt mức 1.000 xe/tháng. Trong đó, VF 3 tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế mẫu xe yêu thích của người Việt, khi có tới 2.274 xe được khách hàng lựa chọn trong tháng vừa qua.

Limo Green xếp thứ 2 với doanh số đạt 1.808 xe trong tháng 2. Ngoài ra, tháng 2 cũng ghi nhận 1.165 xe VF MPV 7 đầu tiên được bàn giao cho khách hàng. Kết quả ấn tượng này cho thấy nhu cầu về một mẫu xe điện 7 chỗ đa dụng trên thị trường đang rất cao và có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa khi sản lượng của dòng xe mới VF MPV 7 ổn định hơn trong thời gian tới.

Mẫu xe bán chạy thứ ba trong danh mục sản phẩm của VinFast trong tháng 2/2026 là VF 5, với 1.601 xe đến tay khách hàng. VF 6 và VF 7 cũng đang là những mẫu xe được ưa chuộng trong phân khúc B-SUV và C-SUV, với doanh số lần lượt là 1.042 xe VF 6 và 807 xe VF 7 trong tháng 2/2026.

Các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Minio Green, EC Van… cũng ghi nhận doanh số ấn tượng, đóng góp vào kết quả chung của VinFast và mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn di chuyển xanh lý tưởng cả trong đời sống lẫn công việc hàng ngày.

Bà Dương Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu - cho biết: “Việc đạt doanh số gần 10.000 xe trong tháng có kỳ nghỉ kéo dài nhất năm là minh chứng rõ nét cho năng lực sản xuất, kinh doanh của VinFast và sự tin yêu, ủng hộ của khách hàng dành cho các dòng sản phẩm thông minh, đẳng cấp, thân thiện với môi trường.

Đây là màn chạy đà hoàn hảo để VinFast tự tin bứt tốc mạnh mẽ trong các tháng tiếp theo, khi xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện không còn là nhu cầu của những khách hàng tiên phong, mà đã trở thành lựa chọn tất yếu của đông đảo người tiêu dùng cả nước”.

Để tri ân và tạo thêm động lực cho khách hàng mạnh mẽ chuyển đổi xanh, VinFast đã công bố “món quà Tết” đặc biệt ý nghĩa - ưu đãi miễn phí sạc pin (kèm điều khoản, điều kiện) tại các trạm sạc V-Green trên toàn quốc tới ngày 10/2/2029 cho tất cả khách hàng mua và sử dụng xe ô tô điện VinFast.

Ngoài ra, VinFast đang triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng như mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, giảm 6-10% giá niêm yết tùy dòng xe… cùng chính sách bảo hành chính hãng tốt nhất thị trường, lên tới 10 năm cho xe và pin.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối gần nhất, truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc gọi số hotline CSKH: 1900 23 23 89.