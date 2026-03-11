Cậu bé bật khóc vì nhớ bố đã khuất, cái ôm của mẹ kế khiến dân mạng rơi lệ

(VTC News) -

Clip: Đứa trẻ òa khóc nhớ cha, mẹ kế chỉ lặng lẽ ôm con. (Nguồn: @@anh.khang2019)

Video ngắn chỉ hơn 2 phút ghi lại khoảnh khắc đời thường trong căn phòng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua, khiến hàng triệu người xem không kìm được nước mắt. Không có âm nhạc bi thương, không dàn dựng cầu kỳ, chỉ là tiếng khóc trẻ thơ và một cái ôm lặng lẽ, nhưng đủ chạm tới trái tim của rất nhiều người.

Trong video được trích xuất từ camera trong nhà, cậu bé bất ngờ òa khóc nức nở. Em gái ngồi gần đó ngơ ngác hỏi: “Anh làm sao đấy?”. Nghe tiếng khóc, người mẹ kế đang nấu ăn trong bếp lập tức chạy ra ngoài. Không hỏi han dài dòng, chị nhẹ nhàng ôm chặt đứa trẻ vào lòng như một phản xạ bản năng của người làm mẹ.

Trong vòng tay ấy, cậu bé nghẹn ngào bộc bạch nỗi nhớ người cha đã mất giữa những tiếng nấc: “Con nhớ bố, cô cho con gặp bố một lần được không? Cô đem bố về đi…”. Câu nói ngây thơ khiến người mẹ kế không thể kìm nén cảm xúc. Chị ôm con chặt hơn, và rồi cả hai cùng bật khóc.

Mẹ kế đang nấu ăn thì thấy cậu bé bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mẹ kế chạy ra ôm chặt cậu bé và an ủi.

Người đăng clip lên mạng xã hội là mẹ kế của cậu bé. Theo thông tin chia sẻ trên trang cá nhân, bố bé trai mất cuối năm 2025, khi mới 30 tuổi và sau biến cố ấy, bé sống cùng mẹ kế.

Đoạn video nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người thừa nhận họ đã rơi nước mắt ngay từ những giây đầu tiên: “Mình đã khóc theo, thương con quá. Nhưng bé vẫn may mắn vì có người mẹ kế tốt bụng bên cạnh".

“Chị ấy tử tế vô cùng, đang làm gì cũng bỏ dở để chạy ra ôm con. Ở đời giờ hiếm có người như vậy lắm. Chúc ba mẹ con luôn bình an"; "Không có lời an ủi hoa mỹ, người mẹ chỉ ôm con, lắng nghe con khóc. Đôi khi tình thương không cần nói thành lời, chỉ cần một vòng tay đúng lúc cũng đủ chữa lành những tổn thương sâu kín nhất"...

Không ít bình luận cho rằng chính khoảnh khắc giản dị ấy đã phá vỡ định kiến lâu nay về mấy chữ “mẹ ghẻ con chồng". Từ những câu chuyện cổ tích đến lời truyền miệng ngoài đời, hình ảnh mẹ kế thường gắn với khoảng cách và sự nghiệt ngã. Thế nhưng, cái ôm trong clip lại khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.

Một người đàn ông hơn 50 tuổi để lại dòng bình luận được nhiều người đồng cảm: “Tôi là đàn ông mà xem còn khóc. Phải làm cha mẹ rồi mới thấm những cảnh này. Tình cảm gia đình thật thiêng liêng".

"Trẻ con vốn mong manh, đặc biệt là khi phải đối diện với mất mát quá lớn ở độ tuổi còn chưa hiểu hết về sự chia ly. Và trong những thời khắc như thế, điều các em cần nhất không phải lời giải thích, mà là cảm giác được che chở"; "Cái ôm của người mẹ kế trong clip vì thế trở thành biểu tượng giản dị nhưng đầy sức mạnh của tình thân"... là những bình luận đầy thấu hiểu dưới các bài chia sẻ clip này.

Nhiều người để lại lời chúc, mong hai mẹ con luôn vui vẻ, hạnh phúc, mong cậu bé lớn lên mạnh mẽ để sau này trở thành chỗ dựa cho chính người phụ nữ đã dang tay yêu thương mình.