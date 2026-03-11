Ngày đầu tiên mở bán iPhone 17e, khách mua thưa thớt

(VTC News) -

Anh Nguyên Anh (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết, ngày đầu tiên mở bán iPhone 17e, anh tranh thủ đến cửa hàng sớm để mua điện thoại. Sở dĩ anh chọn iPhone 17e vì chiếc điện thoại này có thiết kế gọn gàng, tiện lợi và bộ chip A19 mang lại hiệu năng xử lý công việc rất tốt.

Anh Nguyên Anh là một trong những khách hàng đầu tiên ở TP.HCM sở hữu iPhone 17e. (Ảnh: Đại Việt)

“Tôi chủ yếu là nghe gọi và sử dụng các thao tác trong công việc nên iPhone 17e đáp ứng tốt các nhu cầu đó. Tôi không cần chiếc điện thoại quá thời trang hay chụp ảnh quá xuất sắc. Ngoài ra, chiếc điện thoại này có giá tiền rất vừa phải, chỉ hơn 17 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đó là những lý do khiến tôi lựa chọn iPhone 17e”, anh Nguyên Anh nói.

Chiếc iPhone 17e vừa được khui hộp. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Thùy Linh, ngụ phường Diên Hồng, TP.HCM chia sẻ, chị cũng chọn iPhone 17e vì chiếc điện thoại này gọn nhẹ và sử dụng khá tiện lợi.

“Bàn tay của phụ nữ khá nhỏ, nên khi tôi cầm nắm chiếc iPhone 17e thì rất vừa vặn và thoải mái hơn so với dòng Pro Max”, chị Linh nói.

iPhone 17e nhỏ gọn và được phái nữ ưu ái. (Ảnh: Đại Việt)

Tại cửa hàng Di Động Việt trên đường Ba Tháng Hai, (phường Vườn Lài, TP.HCM), lúc 9h sáng, có khoảng hơn chục người khách đến tham khảo và mua điện thoại iPhone 17e. Lượng khách quan tâm đến iPhone 17e khá thưa thớt so với những dòng iPhone “đình đám” như 17 Pro hay 17 Pro Max.

Đại diện hệ thống Di Động Việt thừa nhận, iPhone 17e là sản phẩm không quá “hot” như những thế hệ đàn anh đi trước. Tuy nhiên, lượng khách đặt mua iPhone 17e năm nay cũng tăng khoảng 15-20% so với iPhone 16e. Điều này cho thấy, người dân đã quan tâm đến sản phẩm mới nhiều hơn trước. Trong số đó, có 60% khách hàng phản hồi tích cực về màu sắc mới của iPhone 17e.

“iPhone 17e phiên bản 256GB chiếm khoảng 90% lựa chọn của khách hàng. Trong dịp mở bán, chúng tôi sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi. Cụ thể, phiên bản 256GB sẽ có giá chỉ 17,89 triệu đồng, phiên bản 512G sẽ có giá 24,29 triệu đồng", đại diện hệ thống Di Động Việt nói.

Cũng theo đại diện hệ thống này, phân khúc smartphone giá từ 15-20 triệu đồng đang được xem là một trong những phân khúc sôi động nhất tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là các dòng iPhone có mức giá dễ tiếp cận. Hiện nay, nhiều sinh viên, học sinh và người trẻ đang sử dụng iPhone 11 đến iPhone 14 có nhu cầu chuyển đổi sang iPhone 17e.

Màu trắng và hồng phấn được nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile, khi mua iPhone 17e, người mua có thể tận dụng các chương trình hỗ trợ trả góp 0%, nhận quà tặng lưu niệm đi kèm, đồng thời tham gia chương trình thu cũ đổi mới cùng các ưu đãi từ đối tác tài chính trong giai đoạn đầu mở bán.

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên, lượng khách đến tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm iPhone 17e khá tích cực. Thống kê sơ bộ cho thấy, nhu cầu đối với iPhone 17e đang có xu hướng tăng nhẹ so với thế hệ iPhone 16e trước đó.

Về lựa chọn của người dùng, phiên bản dung lượng 256GB đang được khách hàng mua nhiều nhất. Trong khi đó, 2 màu sắc nhận được sự quan tâm lớn nhất là màu hồng phai và màu trắng.

iPhone 17e sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, sử dụng lớp kính Ceramic Shield giúp tăng độ bền khi sử dụng máy. Máy được trang bị chip A19, mang lại hiệu năng xử lý ổn định và tối ưu năng lượng tốt hơn. Hệ thống camera 48MP Fusion hỗ trợ zoom quang học 2x và quay video Dolby Vision 4K.

iPhone 17e hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2. Năm nay, Apple giới thiệu iPhone 17e với 3 màu sắc cơ bản gồm: đem, trắng và hồng phai. Trong đó, màu hồng phai nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng.