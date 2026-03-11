Thảm họa thủ môn tại Champions League

Vicario vào thay nhưng không thể giúp Tottenham tránh khỏi trận thua tan nát. Trong phần còn lại của trận đấu, đại diện Premier League nhận thêm 2 bàn thua, lần lượt sau pha dứt điểm của Robin Le Normand và Julian Alvarez. Những gì đội khách làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi Pedro Porro và Dominic Solanke ở cuối mỗi hiệp đấu.