Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Kiến tạo xung lực mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

- Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.

Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016 - 2026).

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng góp phần nêu bật định hướng, mục tiêu của Việt Nam và Ấn Độ trong việc chia sẻ chung tầm nhìn và các lợi ích chiến lược, để mỗi nước là ưu tiên thực chất trong chính sách đối ngoại của nhau, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Có thể nói rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Qua chuyến thăm, chúng ta cũng tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

- Xin đồng chí chia sẻ về thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua? Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng đạt được những kết quả quan trọng nào?

Ấn Độ là đối tác hữu nghị truyền thống ở khu vực Nam Á mà chúng ta rất coi trọng và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới. Trong suốt thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Hiện nay, hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cấp cao, diễn ra thường xuyên, hợp tác quốc phòng - an ninh khá sâu, với các hoạt động đào tạo, huấn luyện chung, thể hiện mức độ tin cậy sâu sắc giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế - thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 - 16 tỷ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.

Đặc biệt, Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Tại các khuôn khổ đa phương, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung về xây dựng một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, củng cố các thể chế đa phương, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Trong chuyến thăm lần này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú tại Thủ đô New Delhi và tại trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ phát triển nhất là Mumbai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng Lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo...

Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Chúng ta kỳ vọng đây là cơ hội thực sự để hai nước mở rộng không gian hợp tác, mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng, hợp tác khoa học - công nghệ nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển.

Có thể khẳng định rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm chung trong việc chuyển hóa nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ có bề dày lịch sử và chiều sâu chiến lược.

Chúng ta tin tưởng chuyến thăm sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, định hình khuôn khổ ở tầm mức cao hơn cho quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng.