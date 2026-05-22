Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 24 mới nhất

Theo thể thức V.League 2025-2026 , giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 24, vị trí các câu lạc bộ như sau.

Vòng 24 V.League

Sau khi câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chức vô địch sớm trước 3 vòng đấu, sự chú ý của người hâm mộ hướng về cuộc cạnh tranh huy chương và trụ hạng.

Hà Nội tiếp tục bám đuổi quyết liệt Ninh Bình ở vị trí thứ ba. Màn chạm trán giữa Ninh Bình và Công An TP.HCM được đánh giá có ý nghĩa then chốt. Đội bóng tân binh cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi vị trí á quân, đồng thời tạo khoảng cách an toàn với sự cạnh tranh từ Hà Nội ở phía sau.

Trong khi đó, phía cuối bảng xếp hạng, PVF CAND và Đà Nẵng vẫn là 2 đội bóng đối mặt với nguy hiểm. Becamex TP.HCM cũng bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng sau chuỗi trận thành tích kém liên tiếp.

Các đội Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa cũng chưa thể yên tâm.

Trận đấu mở màn vòng 24 giữa Thể Công Viettel (49 điểm, xếp thứ hai) và PVF-CAND (17 điểm, đứng cuối bảng) diễn ra ngày 22/5 được xem là màn so tài mang ý nghĩa quan trọng với cả cuộc đua nhóm đầu lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Dù không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch với Công an Hà Nội, đội bóng của HLV Velizar Popov vẫn cần duy trì sự tập trung để bảo vệ vị trí á quân trước áp lực từ Ninh Bình, đội hiện kém họ 5 điểm.