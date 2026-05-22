Đội hình Anh dự World Cup 2026 mới nhất: Maguire, Foden vắng mặt

Chiều 22/5, đội tuyển Anh công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026. Đội hình 26 cầu thủ được huấn luyện viên Thomas Tuchel lựa chọn không có thay đổi bất ngờ nào so với những thông tin mà truyền thông Anh tiết lộ trước đó.

Những tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội và báo chí Anh xoay quanh việc Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw và Phil Foden vắng mặt. Dù vậy, đây vốn là những cầu thủ không nằm trong danh sách được huấn luyện viên Tuchel tin dùng trong hơn 2 năm qua. Maguire, Shaw thể hiện phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa giải tại Man Utd nhưng không đủ để nhà cầm quân người Đức thay đổi ý định.

Một số cầu thủ khác có phong độ tốt tại câu lạc bộ mùa này là Adam Wharlton, Danny Welbeck, Jarrod Bowen cũng không được triệu tập. Thay vào đó, huấn luyện viên Tuchel chọn những cầu thủ liên tục chấn thương như Djed Spence, John Stones, hay Noni Madueke chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng và kiến tạo, chủ yếu dự bị ở Arsenal.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama.

Đội tuyển Anh giành quyền tham dự World Cup 2026 nhờ thành tích đứng đầu bảng K vòng loại khu vực châu Âu. Đội bóng có biệt danh "Tam sư" toàn thắng 8 trận trước Albania, Serbia, Latvia và Andorra.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Anh đứng thứ tư (sau Pháp, Tây Ban Nha và Argentina). Đây là lần thứ 17 đội tuyển Anh góp mặt tại World Cup nhưng đội bóng này chỉ vô địch 1 lần vào năm 1966.

Đội hình Anh dự World Cup 2026 chính thức

Thủ môn: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford.

Hậu vệ: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones.

Tiền vệ: Elliott Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Declan Rice, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers.

Tiền đạo: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.