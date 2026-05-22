Học sinh tiểu học, THCS ứng dụng AI giải bài toán năng lượng

Sau 4 tháng phát động, cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng từ hơn 1.800 trường tại 27 tỉnh, thành, với số lượng bài dự thi tăng hơn 5 lần so với năm trước.

Đặc biệt, song song với cuộc thi, Panasonic tổ chức tập huấn cho khoảng 5.000 giáo viên từ hơn 1.200 trường tại 12 tỉnh, thành, với sự đồng hành của các chuyên gia. Nhờ đó, các trường học có thể triển khai các tiết học STEM theo hướng thực hành, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tìm hiểu và thử nghiệm.

Với chủ đề “Năng lượng bền vững”, các em học sinh tiếp cận STEM từ những vấn đề rất gần gũi như tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo trong gia đình, đến các ý tưởng mở rộng cho cộng đồng.

Nhiều dự án được đầu tư nghiêm túc, với sự đồng hành của thầy cô và phụ huynh. Không ít nhóm phải thử đi thử lại nhiều lần để hoàn thiện sản phẩm, qua đó hiểu rõ hơn cách vận hành và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Một số dự án còn bước đầu ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy học sinh ngày càng chủ động tiếp cận xu hướng mới.

Đồng hành chặt chẽ cùng cuộc thi trong vai trò cơ quan chuyên môn, ông Hoàng Hải Sơn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Bộ GD&ĐT nhận định: “Việc đưa các mô hình giáo dục STEM áp dụng vào thực tế học đường không chỉ giúp đổi mới phương pháp dạy và học mà còn giúp học sinh tiếp cận sớm với các xu hướng công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), giải quyết trực tiếp các vấn đề thực tiễn tại địa phương. Đây là những tín hiệu vô cùng tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà”.

Ông Yokoyama Yu, Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy cuộc thi dần trở thành một sân chơi quen thuộc, nơi các em có thể thoải mái sáng tạo từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục giữ được niềm hứng thú đó, mạnh dạn thử nghiệm và phát triển những ý tưởng của mình”.