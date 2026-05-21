Học sinh Ams gây quỹ xây thư viện, hỗ trợ học tập cho trẻ em vùng khó

Giữa nhịp sống học đường vốn gắn với bài vở và những kỳ thi, nhiều học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lựa chọn dành thời gian cho hành trình khác: gây quỹ xây dựng thư viện, hỗ trợ học tập và tổ chức các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là hành trình của Ams’ Little Helpers – dự án cộng đồng được thành lập từ năm 2022 bởi cô giáo Đào Phương Thảo cùng các thế hệ học sinh chuyên Toán của trường.

Thư viện trường Tiểu học và THCS Thái Long, tỉnh Tuyên Quang - một dự án của Ams’ Little Helpers

Từ hoạt động nhỏ đến dự án nhân văn

Không bắt đầu bằng những chiến dịch quy mô lớn hay nguồn tài trợ chuyên nghiệp, Ams’ Little Helpers khởi đầu từ những hoạt động rất gần gũi với đời sống học đường. Các thành viên tự tổ chức những gian hàng bán bánh handmade, đồ uống, mứt tự làm, đổi sách gây quỹ hay bán nông sản vùng cao ngay trong khuôn viên trường.

Nhiều sản phẩm được chính học sinh lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên liệu, hoàn thiện và trực tiếp bán tại các sự kiện. Có những giai đoạn, các thành viên phải tranh thủ thời gian sau giờ học để xử lý đơn hàng, chuẩn bị truyền thông hoặc hoàn thiện công việc cho những đợt gây quỹ tiếp theo.

Từ những hoạt động nhỏ ấy, dự án từng bước duy trì nguồn kinh phí cho các chương trình thiện nguyện và hỗ trợ giáo dục tại nhiều địa phương khó khăn. Một trong những dấu ấn nổi bật của Ams’ Little Helpers là xây dựng thư viện tại trường Dân tộc Nội trú Vân Hồ (Sơn La).

Không dừng lại ở việc trao tặng sách và đồ dùng học tập, các thành viên còn trực tiếp tổ chức lớp học hỗ trợ kiến thức cho học sinh lớp 8 - 9 tại đây. Các buổi học tập trung vào những môn cơ bản như Toán và tiếng Anh, từ khâu biên soạn tài liệu, chuẩn bị bài giảng đến hướng dẫn ôn tập đều do chính học sinh trường Ams đảm nhiệm.

Theo nhiều thành viên tham gia, điều để lại nhiều cảm xúc nhất không phải là những chuyến đi thiện nguyện hay các hoạt động gây quỹ, mà là khoảnh khắc nhìn thấy học sinh vùng cao dần cởi mở hơn, chủ động hỏi bài và hào hứng với việc học sau mỗi buổi lên lớp.

Với dự án, thư viện không chỉ là nơi đặt sách mà còn được xem như một cách để trẻ em ở những khu vực còn thiếu điều kiện học tập có thêm cơ hội tiếp cận tri thức lâu dài.

Ngoài Sơn La, dự án cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tại Trung tâm Bảo trợ tỉnh Vĩnh Phúc và khoa Nhi – Bệnh viện K Tân Triều thông qua việc trao tặng sách, quà và các đồ dùng cần thiết cho trẻ em.

Các hoạt động được duy trì qua nhiều năm bởi nhiều thế hệ học sinh khác nhau, tạo nên một mô hình thiện nguyện mang tính tiếp nối trong môi trường học đường.

Hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia của người trẻ

Từ năm 2025, thế hệ học sinh mới tiếp tục phát triển dự án thông qua hai chương trình “Gói” và “Ươm”. Hoạt động gây quỹ được mở rộng với nhiều hình thức khác nhau như bán bánh, mứt, đồ uống tự làm và tổ chức các gian hàng cộng đồng.

Mới đây, dự án cũng hợp tác cùng thương hiệu thời trang NOAM để triển khai các sản phẩm mang thông điệp sẻ chia với cộng đồng. Nguồn lợi nhuận thu được đang được sử dụng cho kế hoạch xây dựng thư viện tại trường Tiểu học và THCS Thái Long, tỉnh Tuyên Quang.

Lễ trao tặng phòng thư viện và sách giáo khoa của Ams’ Little Helpers cho trường Tiểu học và THCS Thái Long, tỉnh Tuyên Quang.

Điểm đặc biệt của Ams’ Little Helpers nằm ở việc hầu hết hoạt động đều được vận hành bởi học sinh, từ gây quỹ, tổ chức sự kiện cho tới truyền thông và kết nối đối tác. Đối với nhiều thành viên tham gia, hành trình của dự án không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là quá trình học cách làm việc nhóm, tổ chức công việc và hiểu hơn về trách nhiệm xã hội.

Thông qua những chuyến đi thực tế và quá trình tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh cho biết các em nhận ra sự khác biệt trong điều kiện học tập giữa các vùng miền, từ đó có thêm động lực để duy trì các hoạt động cộng đồng lâu dài.

Không đặt mục tiêu tạo ra những thay đổi quá lớn trong thời gian ngắn, Ams’ Little Helpers lựa chọn cách đi bền bỉ bằng những hoạt động nhỏ nhưng duy trì đều đặn qua từng năm học.

Với các thành viên của dự án, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những thư viện được xây dựng hay những phần quà được trao đi, mà còn ở việc góp thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, dự án cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ giáo dục và thiện nguyện cộng đồng tại nhiều địa phương khác, đồng thời duy trì mô hình để nhiều thế hệ học sinh có thể tiếp tục tham gia và phát triển hành trình này.